Roberto Hernández, motociclista en la alcaldía Iztapalapa , perdió la vida el 3 de enero de 2026 cuando fue atropellado y arrastrado por varios metros por un automóvil y ahora la conductora llamada Gaby “N” fue detenida como la probable responsable.

La captura de esta mujer fue confirmada este martes 10 de febrero por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual indicó que Gaby “N” fue detenida en Oaxaca tras estar prófuga de la justicia desde aquel día.

Un mes sin Roberto, el motociclista atropellado en Iztapalapa: La asesina no aparece

Conductora Gaby “N” se escondía en Oaxaca tras atropellar a Roberto

Gaby “N” era buscada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, de acuerdo con la fiscalía capitalina, quien dio a conocer que la mujer estaba escondida en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, en Oaxaca.

Las indagatorias permitieron establecer que la víctima, un hombre de 52 años que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Los hechos fueron grabados desde otro automóvil que circulaba cerca de los carriles donde el vehículo involucrado avanzó, sin importar que debajo de la carrocería iba el cuerpo de la víctima. Las imágenes causaron indignación en redes sociales tras darse a conocer el video.

Video de la detención de Gaby “N”, conductora acusada de atropellar a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca publicó el momento de la detención de Gaby “N”, a quien agentes le leyeron sus derechos y le indicaron el motivo de su arresto, pues contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez en la Ciudad de México.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la CDMX localizaron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.

Gaby “N” ahora fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde se determinará su situación jurídica.

#IMPORTANTE | 🚨 Detienen a Gaby "N", enfermera acusada de arrollar y arrastrar al motociclista Roberto "N" en calles de #CDMX.



Tras huir a #Oaxaca, fue localizada y capturada por agentes de la PDI.



La mujer fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde enfrentará…

Su detención se llevó a cabo la madrugada de 10 de febrero a las 12:26 horas en el estacionamiento de una gasolinería en el tramo carretero Oaxaca - Puerto Ángel, a la altura del kilómetro 61.5

Agentes PDI en colaboración con elementos de la Fiscalía de Oaxaca, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gaby "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, hechos registrados en enero 2026, en la alcaldía Iztapalapa.

¿Qué pasará con Gaby “N”, conductora acusada de matar a motociclista en Iztapalapa?

Gaby “N” es acusada de homicidio calificado y de acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, cuando una persona es declarada culpable de este delito podría recibir una condena de 20 a 50 años de prisión.

El abogado Víctor Manuel Sandoval León explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que será un juez quien tendrá que valorar las circunstancias de los hechos cómo sucedieron, pero “el hecho de haber atropellado a ese señor y de no quedarse para auxiliarlo y de no detener la marcha del vehículo y eso es una agravante. Ese homicidio culposo se puede volver doloso de acuerdo a lo que se ven en los videos”.

Además, el beneficio de llevar su proceso en libertad, explicó, se perdió luego de que Gaby “N” escapó de la justicia, por lo que “pierde esa posibilidad de pedir, salir bajo fianza o salir ante a un procedimiento en libertad”.

“El haberse dado a la fuga implica que ella, si ahorita le dan el beneficio de la libertad, se pueda volver a sustraer de la acción de la justicia”, añadió el abogado.