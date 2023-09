Campañeando: “Gané la apuesta” dice AMLO sobre Xóchitl

El Presidente AMLO dice que ya ganó: “Eso sí lo voy a decir... Gané la apuesta, ¿eh?, gané la apuesta... -¿Cómo queda el PRI, presidente?... -No, no, no me meto en eso... Nada más es decir que es lamentable”.

Sin embargo, Xóchitl Gálvez dice que aunque no le guste, la que ganó fue ella: “A ver... la decisión la tomó Beatriz... yo no la tomé... Y váyanlo entendiendo... A mí nadie me va a dar instrucciones”.

Y del otro lado del “ring” pero muy a las calladas, Mario Delgado ve la paja en el ojo ajeno: “La oposición terminó por exhibir la simulación de su proceso... somos testigos del sometimiento absoluto del PRIAN y el PRD a la voluntad de la oligarquía económica”.

Y mientras Mario aplica la de “ojos que no ven, corazón que no siente”, el carnal Marcelo Ebrard le pidió a sus huestes que se armen pero de paciencia: “A veces toma horas esperar, mucha paciencia, pero caray toda mi gratitud y recuerden que estamos luchando por el libre voto de todo el pueblo de México”.