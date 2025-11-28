Mañanera de presidenta Sheinbaum: ¿Qué dijo sobre la renuncia de Gertz Manero en la FGR?
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 28 de noviembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 28 de noviembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó. Se espera que hable de la reciente renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien era titular de la Fiscalía General de la Repúbica (FGR).
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.