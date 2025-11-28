Mañanera de presidenta Sheinbaum: ¿Qué dijo sobre la renuncia de Gertz Manero en la FGR?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 28 de noviembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó. Se espera que hable de la reciente renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien era titular de la Fiscalía General de la Repúbica (FGR).