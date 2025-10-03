A 24 días de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, ya fue localizada la familia de

Gilberto Aarón León Méndez, cuya identidad tardó en confirmarse y su cuerpo no había sido reclamado.

Mientras que ahora ya se sabe también cómo era Laura Lorena Barrera de la Torre, una joven que solo fue reconocida inicialmente por sus tatuajes, pero con los días fue posible saber quién era, pues se creía que se llamaba Giovanna.

Publican foto de Laura, joven reconocida por sus tatuajes tras explosión de pipa

Este viernes 3 de octubre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la fotografía de Laura Lorena, quien se supo que tenía su domicilio en el estado de Jalisco, luego de un cruce de información de sus huellas dactilares en la base del Instituto Nacional Electoral (INE).

La joven nació en 1994 y fue una de las víctimas que resultó gravemente herida tras el percance registrado al oriente de la Ciudad de México (CDMX) el 10 de septiembre pasado.

Laura Lorena Barrera de la Torre murió tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.|FGJ de CDMX

Así fue identificada la joven de los tatuajes tras explosión de pipa

Luego se labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), se registraron avances en la identificación de la mujer fallecida.

Tras una confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), fue posible confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco.

Con esta información y en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró localizar a sus familiares el lunes 29 de septiembre pasado.

Cuerpo de Gilberto Aarón no había sido reclamado y buscaban a su familia

Mientras que en el caso de Gilberto Aarón León Méndez, la Fiscalía de de la CDMX buscaba a los familiares de este otro hombre, quien tras fallecer, su cuerpo no había sido reclamado.

La identidad de él se estableció mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de información recabada a través de la línea especial habilitada para este caso.

Dicho registro podría indicar que en algún momento fue detenido y así su información apareció en el sistema referido.

Gilberto Aarón tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares.