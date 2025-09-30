Se llamaba Laura, joven identificada solo por sus tatuajes tras explosión en Iztapalapa

La joven que murió tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa y que previamente solo fue reconocida por sus tatuajes, ya fue identificada.

Se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre, con año de nacimiento en 1994, quien resultó herida tras el percance registrado al oriente de la Ciudad de México (CDMX) el 10 de septiembre pasado.

Laura Lorena vivía en Jalisco y murió tras explosión en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que, mediante labores coordinadas con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), se registraron avances en la identificación de la mujer fallecida.

Tras una confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), fue posible confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco.

Con esta información y en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró localizar a sus familiares este lunes 29 de septiembre.

Cuerpo de hombre muerto no ha sido reclamado; fue detenido antes de morir

No obstante, aún se busca a los familiares de otro hombre quien tras fallecer, su cuerpo no ha sido reclamado y continúa la búsqueda de su familia para entregarlo. Esta persona ahora se sabe que se llama Gilberto Aarón León Méndez.

La identidad de él se estableció mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, a partir de información recabada a través de la línea especial habilitada para este caso. Este registro podría indicar que en algún momento fue detenido par que su información apareciera en el sistema referido.

Gilberto Aarón tenía aproximadamente 43 años de edad, medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares.

Como parte de las diligencias se visitaron tres posibles domicilios, sin resultados positivos hasta el momento; la búsqueda continúa mediante el envío de sus huellas al INE para obtener información adicional.

El 17 de septiembre pasado, la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que dos víctimas no habían sido identificadas.

En ese momento, la mujer que se resultó herida se encontraba en calidad de desconocida y su estado de salud era grave.

En su momento, informó que el estado de salud de la víctima era crítico, y era una mujer de entre 15 y 25 años, cuyo nombre inicial se creía que era Giovanna.

En el caso de ella, como parte de la búsqueda de sus familiares, se informó que presentaba una cicatriz vertical por cesárea, un tatuaje corazón atravesado por una rosa en color negro en la espalda baja; otro con forma de pulsera tipo greca y letras manuscritas en el antebrazo derecho; y uno más con forma de pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Mientras que sobre el hombre fallecido se dijo que tendría entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña, con nombre probable el de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

A 19 días de la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ambos fueron identificados plenamente.