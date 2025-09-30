Buscan a la familia de Gilberto Aarón: Confirman identidad de victima de la explosión en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) emitió un nuevo fotoboletín de búsqueda para localizar a los familiares de Gilberto Aarón León Méndez, una de las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, de la alcaldía Iztapalapa.

Después de la tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre, autoridades lograron identificar a Gilberto, quien hasta ahora nadie ha reclamado su cuerpo.

Identifican a Gilberto Aarón mediante huellas dactilares; pudo haber sido detenido

La identificación del hombre de 43 años se logró mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, lo que podría indicar que en algún momento fue detenido.

La víctima nacida en 1982, medía 1.64 metros, era de piel morena clara, cabello castaño corto y complexión mediana.

Tras recibir quemaduras graves por el flamazo debajo del Puente de la Concordia, ingresó al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena de las Salinas, sin portar prendas ni documentos que ayudaran a dar con su identidad.

Entre otras características se detalla que presentaba ausencia de dientes: incisivo central y canino superior izquierdo. Segundos y terceros molares inferiores de ambos lados, y el tercer molar superior izquierdo.

A pesar de visitar posibles domicilios, hasta el momento no se podido establecer contacto con nadie. Por lo que sus huellas han sido enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para poder obtener información adicional.

Encuentran a los familiares de la joven con tatuajes que murió tras la explosión

La dependencia informó que se logró identificar a Laura Lorena Barrera de la Torre, luego de varios días de búsqueda de sus familiares basándose únicamente en los tatuajes y otras señas particulares que presentaba.

La @FiscaliaCDMX identificó a un hombre y una mujer fallecidos a causa de la explosión de la pipa en #Iztapalapa



✅ Laura Lorena Barrera de la Torre fue identificada mediante confronta de huellas dactilares con el INE. Sus familiares en Jalisco ya fueron localizados pic.twitter.com/z79SGbEKMH — Diario CDMX (@cdmx_diario) September 30, 2025

Debido a la confronta de huellas dactilares, se puso saber que residía en Jalisco. Por lo que este 29 de septiembre, sus familiares recibieron la trágica noticia de su muerte.

La joven presentaba una cicatriz vertical por cesárea, un tatuaje de un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, otro tatuaje tipo pulsera con letras manuscritas en el antebrazo derecho, y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo

¿Qué causó la explosión en Iztapalapa?

Contrario a versiones iniciales, expertos de la UNAM aclararon que el tanque de la pipa no estalló como tal. El fatal accidente se originó por una fuga de gas LP, que al escapar formó una densa nube blanca altamente inflamable.

Esta nube, al entrar en contacto con un punto de ignición, provocó un flamazo que recorrió la vialidad. Por lo tanto, no hubo una onda expansiva, sino que el fuego avanzó siguiendo la nube de gas.

Hasta ahora, se reporta un total de 31 muertos, 94 lesionados y 13 personas hospitalizadas, mientras que 40 ya fueron dadas de alta.