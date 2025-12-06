¡Desde un jaguar hasta un mono capuchino! PROFEPA y FGR catean casa en Los Cabos y aseguran fauna silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que participó en un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble de Los Cabos, Baja California Sur, donde fueron asegurados diversos ejemplares de fauna silvestre y exótica.

La diligencia, ejecutada con apoyo de la Guardia Nacional, respondió a un posible delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal, relacionado con la posesión irregular de especies sujetas a estricta regulación.

De acuerdo con las autoridades, el ocupante del domicilio se identificó como propietario de todos los ejemplares encontrados y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal mientras avanzan las investigaciones.

Aseguran jaguar, león africano y otras especies reguladas por CITES

Durante la inspección se localizaron un jaguar (Panthera onca) —catalogado en peligro de extinción—, un león africano, dos ciervos rojos, un mono capuchino, dos cuervos comunes y dos caracaras.

Estas especies están clasificadas como fauna silvestre o exótica y forman parte de los Apéndices II y III de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), por lo que su posesión, comercialización y transporte requieren autorizaciones específicas y comprobación de legal procedencia.

Ejemplar de mono capuchino asegurado.|Profepa.

FGR asegura el inmueble y abre investigación

PROFEPA verificó la normatividad ambiental aplicable, así como el trato digno y el estado de los ejemplares, mientras que la FGR determinó asegurar:



los animales

el inmueble

y los vehículos relacionados con el caso.

El propietario quedó a disposición de la autoridad federal para definir su situación jurídica.

Ejemplares de cuervos asegurados.|Profepa.

PROFEPA dará seguimiento y evaluará sanciones por el aseguramiento de fauna silvestre

La Procuraduría señaló que coadyuvará en el proceso para determinar si los animales cuentan con documentos de legal procedencia y, en caso contrario, se impondrán las sanciones contempladas en la Ley General de Vida Silvestre.

Además, personal especializado mantiene monitoreo sobre salud, alimentación y comportamiento de los ejemplares asegurados para garantizar su bienestar durante el resguardo.

¿Por qué estas especies requieren permisos especiales?

Las especies encontradas en el inmueble están sujetas a controles estrictos porque su comercio internacional solo se permite bajo criterios de conservación.

En México, cualquier persona que posea fauna silvestre o exótica debe acreditar su legal procedencia, contar con autorizaciones de SEMARNAT, cumplir con la CITES y garantizar instalaciones que aseguren bienestar, seguridad y manejo adecuado.

La falta de documentos o de condiciones apropiadas puede derivar en aseguramientos como el realizado en Los Cabos.