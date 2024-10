Gisele Pelicot, quien sufrió de violaciones masivas durante 10 años a manos de su esposo en Francia, declaró que la vergüenza no debe recaer en ella, sino en sus atacantes.

La mujer de 71 años de edad pidió que su juicio que fuera público, el cual inició en septiembre de 2024, tras la confesión de su propio esposo, Dominique Pelicot , de haberla drogado y utilizado para que 50 hombres la violaran.

¿Qué dijo Gisele Pelicot en el juicio por las violaciones que sufrió?

“He decidido no avergonzarme, no he hecho nada malo. Ellos (los violadores) son los que deben avergonzarse”, dijo en su segunda aparición en el juicio, y añadió que la proyección de los vídeos de algunas de sus violaciones, filmados por su marido, era “muy difícil, pero necesaria”

Gisele Pelicot agregó: “No sé como voy a reconstruirme, cómo me voy a recuperar de todos esto”. Aunque señaló que espera que con su caso, ”todas las mujeres víctimas de violación digan ‘Si la señora Pelicot lo hizo, nosotras también podemos hacerlo’”.

Dominique Pelicot, de 71 años, reconoció durante el juicio haber administrado ansiolíticos a su entonces esposa para dormirla, violarla y permitir que decenas de hombres también la violaran entre 2011 y 2020.

¿Cómo descubrió Gisele Pelicot los delitos en su contra?

Gisele Pelicot le preguntó a su esposo, sin mirarlo, cómo fue capaz de hacerle algo así.

“Intento comprender cómo este marido, que era el hombre perfecto, pudo llegar a eso. Cómo mi vida pudo dar este vuelco. ¿Cómo pudiste dejar entrar en casa a estos individuos cuando conocías mi repulsión por el intercambio de parejas?”, declaró el 23 de octubre de 2024.

Los 50 hombres juzgados junto al exesposo, la mayoría por violación con agravantes, enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel. Muchos de ellos afirman que no se dieron cuenta del estado inconsciente en el que se encontraba la mujer.

El veredicto de este proceso, que ha dado la vuelta al mundo, está previsto hacia el 20 de diciembre.

Con información de AFP y Reuters.