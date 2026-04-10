La “austeridad” en duda: gobernador de Yucatán tendría más de 2 mil cabezas de ganado sin declarar

Al gobernador morenista de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, no solo se le ha olvidado declarar que tiene 235 hectáreas a su nombre, también se le olvidó declarar que tiene 2 mil 400 cabezas de ganado, o por lo menos así lo afirman los medios locales.

De acuerdo con información extraoficial, en los ranchos de Panabá y San Felipe, el negocio de la ganadería deja ganancias millonarias, hecho que el gobernador morenista debió de mencionar en su declaración patrimonial y que ha disgustado a los mismos ciudadanos.

Entre cabezas de ganado y propiedades fantasmas: señalamientos contra Joaquín Díaz Mena

En Yucatán ha corrido como pólvora la información de que Huacho Díaz Mena es propietario de más de 2 mil 400 cabezas de ganado, distribuidas en diferentes propiedades ubicadas entre Panabá y San Felipe, donde es dueño de más de mil 500 hectáreas.

La misma investigación asegura que para ocultar estas ganancias millonarias se utilizan prestanombres, generando la desconfianza de los yucatecos sobre la adquisición que se suma a las hectáreas adquiridas por Díaz Mena.

“Es un hombre que se la sabe de todas todas, yo creo que de aquí va a salir multimillonario. Tiene que rendir cuentas porque es una cosa que, todo ese dinero es del pueblo, sino lo reporta él automáticamente se está considerando como robo”, comentó Fernando Moguel, habitante yucateco.

Este ganado europeo, cuyo valor oscila entre los 50 mil y 85 mil pesos cada cabeza, ha puesto en el ojo del huracán al mandatario quien, desde que asumió el cargo, ha convertido el discurso de austeridad en muestras de opulencia

Revelan propiedades rurales del gobernador morenista por más de 235 hectáreas

En marzo de 2025, una investigación reveló diversas propiedades registradas a nombre del gobernador, y que en total suman un acumulado de 235 hectáreas de tierras ganaderas.

De acuerdo con información de medios locales, algunas de estas propiedades fueron adquiridas a menos de un año de haber ganado la gubernatura, aunque el caso no trascendió a más, cuando Huacho Díaz Mena aseguró que las tierras eran parte de una actividad familiar.

Sí, afirmó no haber utilizado dinero público para la compra del rancho “San Manuel Número Uno”, ubicado en el municipio de Panabá, y que habría sido adquirido formalmente el 2 de abril de 2025.

El predio tiene una extensión de 755 mil 500 metros cuadrados, equivalentes a 75.5 hectáreas, y un valor aproximado de 1.4 millones de pesos, lo que representa cerca de 18 mil pesos por hectárea.

“Ahorita, en esta vida hay mucho prestanombre, y no sabemos si él acude a esto o es la duda que realmente la gente tiene" aseguró otro habitante yucateco.

A un mes de haber salido a la luz la posesión de 235 hectáreas el mandatario estatal sigue sin pronunciarse. Y se suma este nuevo escándalo de las cabezas de ganado lo que pone en evidencia la falsa austeridad que predica y que debe aclarar al pueblo de Yucatán.

