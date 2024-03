Incendio en Nicolás Flores, Hidalgo, fue por cortocircuito, señala gobierno

El gobierno de Hidalgo informó que el incendio en el municipio de Nicolás Flores fue debido a un corto circuito, provocado por cables de alta tensión. Afirmó que hasta el momento el incendio se tiene controlado en un 85 por ciento y 70 por ciento de sofocamiento.

Este jueves 28 de marzo, las rachas de viento en medio de las barrancas hicieron que el fuego se propagara rápidamente. Ya son cuatro días de que las llamas están sin control y han acabado con mil hectáreas.

“El primer día sí bajé pero pues casi quedó atrapada en el fuego porque fui a dejar el agua y apenitas y me dio tiempo de dejar mi bolsa de agua, porque se vino la lumbre, gracias a cuatro hombres que no sé de dónde venían que son los que me sacaron de ahí, porque si no ahí me hubiera quedado y nos echamos a correr”, dijo Verónica López, habitante de El Bocua.

Familias han tenido que salir de sus casas y acudir a refugiarse a los albergues de la comunidad de El Bocua hasta donde escuchan el trueno de los árboles quemándose.

¿Por qué se generó el incendio en Nicolás Flores, Hidalgo?

“Había un viento y se generó, porque los cables que conectaban Bocua-Texcadho, que es la otra comunidad que pertenece a Nicolás Flores, se arrancaron los cables y eso fue lo que generó que se hiciera este incendio”, dijo Yesenia Abigail León, delegada de la comunidad El Bocua.

A esta zona llegan brigadistas, voluntarios, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Los cerros están con columnas de humo y eso provoca temor.

“No, por ejemplo, yo no me puedo ir porque todavía mis hijos están hasta allá abajo y yo no me quiero ir hasta no ver que suban”, dijo Verónica López.

Desde el aire, dos helicópteros han hecho 12 descargadas diarias desde hace 48 horas. Los helibaldes llevan mil 100 y 400 litros de agua, eso logró aminorar el incendio.

Hay tres incendios activos en Hidalgo

Con el de Nicolás Flores, son tres incendios los que se encuentran activos, en de los municipios de Zacualtipán y Juárez Hidalgo, prácticamente están controlados, pero en El Bocua mañana esperan bajen las rachas de viento y la neblina para continuar la lucha por tierra y aire.