¿Regresa el “no pago para que me peguen”? Reviven frase de López Portillo tras dichos del gobierno de México

El debate sobre el uso de la publicidad oficial y su relación con los medios de comunicación volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se refiriera a los medios que actualmente no reciben recursos de comunicación social del Gobierno federal.

El tema recuerda una de las frases más polémicas de la historia reciente de México: “No pago para que me peguen”, pronunciada por el presidente José López Portillo el 7 de junio de 1982, durante la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa.

En aquel momento, López Portillo reconoció públicamente su molestia con medios críticos a su administración y retiró publicidad oficial a algunas empresas periodísticas, una decisión que fue señalada por diversos sectores como una forma de presión hacia la prensa.

Sheinbaum señala a TV Azteca, Reforma y El Universal por no recibir publicidad oficial

Durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la asignación de publicidad oficial y mencionó que algunos medios no reciben recursos del Gobierno federal.

Entre ellos señaló a TV Azteca, Reforma y El Universal. En el caso de la televisora, la mandataria afirmó que la empresa debe concluir el pago de impuestos pendientes.

“Hay algunos a los que no les damos, TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco, abiertamente lo digo. Porque también, en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser”, expresó.

Debate por declaraciones sobre adeudos fiscales de TV Azteca

Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que, de acuerdo con registros de declaraciones previas de la propia presidenta, el tema fiscal de TV Azteca había sido abordado anteriormente.

El pasado 4 de marzo de 2026, Sheinbaum afirmó que el adeudo fiscal de TV Azteca había sido liquidado, mientras que señaló que otro caso correspondía a Elektra, empresa que realizó un primer pago.

Ante esta diferencia entre declaraciones, el tema volvió a generar debate sobre los motivos por los que algunos medios reciben o no publicidad oficial.