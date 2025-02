Oposición señala que gobierno de Sheinbaum tiene más miedo a “El Mayo” Zambada que a EU

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, lamentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum parece tenerle más miedo a las represalias que pudiera tomar Ismael “El Mayo” Zambada en caso de que el gobierno de México no interceda en su favor y solicite al gobierno de Estados Unidos la repatriación del capo del cártel de Sinaloa.

En entrevista, Anaya Cortés recriminó que se le busque dar un trato preferencial “a un criminal que ha envenenado a generaciones enteras”, y se sienta capaz de ponerle ultimátums al gobierno mexicano.

“Pareciera que le tienen más miedo al propio Mayo Zambada del que le tienen al gobierno de los Estados Unidos. Esto exige una investigación a fondo, porque es demasiada la evidencia que vincula hoy a Morena con los capos del crimen organizado. Y esto nos afecta de manera tremenda por partida doble: por un lado, porque nos puede implicar la imposición de aranceles y hasta el 25% que quebrarían a la economía nacional, pero segundo porque no se va a pacificar el país mientras Morena esté pactando con los criminales”, declaró en entrevista este lunes.

El legislador recriminó a los políticos del partido guinda porque “siguen negando la fiesta, aunque les encuentren confeti en los calzones”.

“El hecho de que el abogado de “El Mayo” Zambada aparezca fotografiado con todos los integrantes de la plana mayor de Morena merece una investigación a fondo. Y más grave resulta que el director del despacho que defiende a “El Mayo” Zambada es militante de Morena. Lo pueden ustedes revisar en el padrón de Morena que está registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Y aquí lo increíble es que a pesar de las fotografías, a pesar de la evidencia documental, simplemente niegan sus vínculos con el crimen organizado.

“Están un poco aquí como aquel compadre que dice tú niega la fiesta, aunque te encuentren confeti en los calzones. Estos señores tienen confeti hasta por abajo de la lengua y se les hace fácil seguir negando la fiesta. Nosotros les exigimos una explicación. Es realmente preocupante la evidencia que da cuenta de los vínculos de morena con el crimen organizado”, ironizó.

Legisladores de oposición y el caso de “El Mayo” Zambada

El gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra entrampado entre defender a uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, o evitar un nuevo exabrupto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; país donde el capo está encarcelado por delitos contra la salud, advirtieron senadores de oposición.

Los legisladores se pronunciaron por defender la legalidad y mantener la paz en el territorio nacional frente a las posibles amenazas del crimen organizado.

“Yo creo que a veces pareciera que se defiende a las organizaciones criminales y en otro caso se quiere tener un discurso patriotero nacionalista, pero yo creo que ser nacionalista es combatir a la delincuencia y defender la libertad y los derechos de las y los mexicanos que tenemos derecho a vivir en paz. Y si me suena que la declaración de este narcotraficante es una especie de amenaza, ¿no? ‘Si no me ayudan, yo hablo’. Entonces me parece que es muy peligroso”, expresó la priista Carolina Viggiano.

Mientras que el senador, Manlio Fabio Beltrones, indicó que para la Fiscalía General de la República (FGR) sería natural seguir un procedimiento donde demuestre que hubo un secuestro, en la extracción de “El Mayo” Zambada hacia Estados Unidos.

“Lo que da pena más bien es el procedimiento que tiene entrampado al gobierno de México. Está plenamente seguro, aunque no lo declara de esa manera, de que fue una extracción ilegal; pero, por otro lado, también tiene plena seguridad de que se trata de un delincuente muy conocido y buscado por muchos años tanto en México como en Estados Unidos y que ya se le encontró.

"¿Cómo empatar esto en el imaginario colectivo? Por un lado, yo creo que el gobierno tiene que cumplir con la legalidad y a final de cuentas, si se presume que fue una extracción ilegal proceder a la solicitud para que sea enviado a que se presente ante la justicia mexicana, pero por el otro lado los Estados Unidos también saben que se trata de una persona, que en mucho fue el que indujo a varios delincuentes y a varios cárteles a llevar estupefacientes ilegalmente a su país. Vamos estoy seguro de que el gobierno mexicano tiene que proceder en consecuencia”, declaró Beltrones.

Gobierno de México, “está entre la espada y la pared": MC

Mientras que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que “El Mayo” Zambada es peligroso por la violencia que pueda detonar en México, pero también por el terremoto político que pudiera provocar con sus declaraciones, algo que los estadounidenses saben.

“Yo creo que el gobierno mexicano está metido en un gravísimo problema. Está entre la espada y la pared, por decirlo de alguna forma (...) Incluso las amenazas, aunque después matizadas de “El Mayo” Zambada en su carta, ponen en un aprieto al gobierno de México. Yo soy de los que piensa que ningún gobierno puede dejarse chantajear por el crimen organizado; pero lo cierto es que hoy la presencia, la detención de este capo mexicano tiene muy nerviosos a los gobernantes en México.

“Por los señalamientos que pueda haber, por todo lo que implica un juicio de esta naturaleza y por qué naturalmente lo que se está preparando en Estados Unidos, nos guste o no nos guste, es una cacería contra los cárteles mexicanos y no lo dudo contra algunas cabezas del gobierno que tienen en la mira. Así que sí es una situación compleja, punto. Por supuesto, yo hago votos para que el gobierno mexicano tome una decisión apegada al derecho internacional y protegiendo los Derechos Humanos de las y los mexicanos”, concluyó Castañeda Hoefflich.