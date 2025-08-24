Vuelos baratos gracias a la IA de Google Flight Deals: Así puedes aprovechar la nueva función

Al ir de viaje, ya sea de vacaciones o de trabajo, algunas de las cosas más cansadas pueden ser organizar los vuelos: es posible usar agencias de viajes o páginas especializadas, pero ¿qué pasaría si Google implementa una herramienta para ello?

El gigante con el buscador web más usado en el mundo tiene una función llamada Google Flights, la cual ahora incluye Flight Deals, que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para localizar las opciones de vuelos más económicas en tiempo real. Esta herramienta analiza millones de combinaciones de vuelos y rutas, para mostrar los resultados según el presupuesto y las preferencias del usuario.

¿Cómo usar Google Flight Deals para encontrar vuelos baratos?

Para usar Google Flight Deals, ya no será necesario mezclar diversas combinaciones de fechas y destinos en Google Flights. Y es que bastará con ingresar frases como cuándo, donde y cómo te gustaría viajar, como si se “lo platicaras a un amigo”.

“Para empezar, busca algo como “viaje de una semana este invierno a una ciudad con buena gastronomía, sin escalas” o “viaje de esquí de 10 días a una estación de primera clase con nieve fresca”. Verás las mejores ofertas disponibles que coinciden con tu búsqueda, incluyendo destinos que quizás no hayas considerado antes”, asegura Google en su blog oficial.

La IA mostrará recomendaciones personalizadas, indicando cuándo es más barato reservar y qué aerolíneas ofrecen tarifas reducidas. También incluye alertas sobre variaciones de precios que te ayudarán a reservar en el momento más conveniente.

Otras cosas que puedes hacer con la Inteligencia Artificial de Google Flights

Además de encontrar vuelos económicos, Google Flights incorpora IA para comprender los detalles de lo que buscar y sugerir destinos compatibles. Posteriormente, usa datos en tiempo real de Google Flights para mostrar opciones relevantes y actualizadas de “cientos de aerolíneas y plataformas de reserva”.

Esta característica está disponible para usarse en Estados Unidos, Canadá e India sin necesidad de realizar un registro previo.

Tips para usar Google Flights al máximo

Para sacarle el máximo provecho a Google Flights y su función IA, considera reservar con anticipación, pero también monitorear los precios regularmente.

Otra recomendación importante es ser flexible con las fechas y aeropuertos cercanos. Muchas veces, pequeñas variaciones en el calendario o elegir un aeropuerto alternativo pueden traducirse en ahorros sustanciales.

Finalmente, combina las alertas de Google Flights con comparativas rápidas en otras plataformas para asegurarte de que estás accediendo a la mejor oferta posible. La IA de Google Flights representa una herramienta poderosa, pero el factor humano al interpretar y actuar sobre la información sigue siendo clave para conseguir auténticos vuelos baratos.

De esta forma, podrás encontrar vuelos a precios inmejorables y hacer tus viajes más accesibles.

