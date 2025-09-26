VIDEO | Mujer es grabada cacheteando y pateando a policía en Metro de CDMX porque había mucha gente

Una nueva agresión contra la policía de la Ciudad de México (CDMX) se registró ahora dentro del Metro, en la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2 de este medio de transporte.

El caso ha comenzado a dividir opiniones por la situación, la cual fue grabada y difundida en redes sociales ante el comportamiento de la usuaria hacia el oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“En la tarde de ayer, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en la estación Zócalo - Tenochtitlán, de la Línea 2, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, fueron agredidos física y verbalmente por una usuaria que iba acompañada por un menor de edad”, informó la institución de seguridad.

VIDEO: Graban a mujer agrediendo a policía en el Metro de CDMX

El video del momento ya circula en redes sociales y muestra cómo una mujer agrede física y verbalmente a un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) dentro de la estación Zócalo–Tenochtitlán, mientras estaba acompañada de un menor de edad.

En la grabación se observa a la mujer llegar y cachetear a un oficial, a quien después de golpearlo le grita "¡Te estoy pidiendo el apoyo y no me lo das!”, y luego lo patea. La mujer se la pasó insultándolo ante la presencia del menor y de los demás usuarios.

¿Por qué mujer golpeó a un policía dentro del Metro de CDMX?

De acuerdo con la SSC de CDMX, la mujer reclamaba que había muchos usuarios en el sitio y no podía caminar rápidamente; al pedirle que continuara su avance para no afectar el tránsito de las demás personas, la usuaria lanzó golpes e insultos hacia los policías bancarios.

Al indicarle los policías que continuara su camino para no obstruir el tránsito de otros usuarios, la mujer respondió con insultos y golpes hacia uno de los elementos, provocando momentos de tensión que quedaron registrados en video.

Momentos después llegó un hombre que trató de mediar entre la usuaria y los policías; sin embargo, la mujer continuó con las agresiones a los policías, hasta que finalmente, luego de unos minutos, todos se retiraron del lugar, mientras que los policías siguieron con sus labores en las instalaciones.

La SSC de la CDMX informó que personal de la Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos; Derechos Humanos y Asuntos Internos, darán acompañamiento jurídico al policía agredido, para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes.

