Tras amenaza de sanción en Morena, Grace Palomares pide perdón a adultos mayores

La diputada local de Morena, Grace Palomares, ofreció una disculpa pública luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre los adultos mayores, un episodio que incluso derivó en un expediente abierto dentro de su partido y en la posibilidad de enfrentar sanciones internas.

La controversia escaló después de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, planteó la posibilidad de suspender los derechos partidistas tanto de Palomares como de la también diputada local Nay Salvatory, tras considerar inaceptables los comentarios que realizaron y que fueron señalados como ofensivos hacia las personas adultas mayores.

Ante este escenario, Grace Palomares salió a fijar una postura y reconoció públicamente que sus declaraciones fueron equivocadas.

La diputada reconoce el impacto de sus palabras y pide perdón

Durante su mensaje, la legisladora ofreció una disculpa dirigida a quienes se sintieron agraviados por sus palabras, especialmente a las personas de la tercera edad.

"Reconozco y pido una disculpa a todas las personas de la tercera edad, a todos los adultos mayores que lamentablemente se sintieron afectados por estas declaraciones hechas de manera totalmente irresponsable", expresó.

La diputada aseguró que sus comentarios surgieron en el contexto de una crítica social, aunque admitió que la forma en que fueron expresados resultó irresponsable. Asimismo, dijo estar arrepentida por lo ocurrido y reiteró que nunca fue su intención afectar a este sector de la población.

Esperará la resolución de Morena sobre su futuro político

Grace Palomares también afirmó que respetará el procedimiento interno iniciado por Morena y que acatará la resolución que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Además, señaló que permanecerá atenta a la determinación que adopte la dirigencia nacional del partido respecto a su permanencia y futuro político.

La legisladora agregó que llegó a Morena con la intención de servir al país y a su estado, además de trabajar en favor de los sectores más vulnerables.

Incluso afirmó que, por su propia historia de vida, mantiene un compromiso especial con las personas adultas mayores, por lo que lamentó que sus declaraciones provocaran molestia entre ese grupo de la población.

Grace Palomares aseguró que aceptará de manera institucional cualquier determinación que tome Morena sobre su caso.

"Estaré acatando disciplinadamente y de manera muy institucional lo que el partido decida", concluyó la diputada, mientras continúa el proceso interno que definirá si recibe alguna sanción por la polémica que desató con sus declaraciones.

