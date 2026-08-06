VIDEO | ¿Se esfumó la casa de 12 millones de Noroña? Esto respondió sobre su declaración patrimonial 2026

En la política mexicana, donde la llamada "austeridad republicana" se ha convertido en una de las principales banderas del oficialismo, cualquier cambio en el patrimonio de sus principales figuras suele atraer la atención pública.

Esta vez, el centro de la discusión vuelve a ser el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, luego de que su residencia valuada en 12 millones de pesos dejara de aparecer como bien inmueble en su declaración patrimonial más reciente.

🚨 @fernandeznorona "desaparece" residencia de 12 MDP de su declaración patrimonial



El senador Gerardo Fernández Noroña omitió su propiedad en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, en su más reciente declaración patrimonial, registrando en su lugar un préstamo… pic.twitter.com/etcQ6Vg6Pg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

¿Desapareció la casa de la declaración? Esta fue la explicación del senador

El tema tomó fuerza después de que diversos reportes señalaran que la propiedad, ubicada en Tepoztlán, Morelos, sí había sido registrada previamente como parte de su patrimonio, pero en la declaración posterior ya no figura como inmueble. En contraste, el documento sí mantiene un pasivo por la misma cantidad, identificado como un préstamo personal o crédito relacionado con la adquisición.

Fernández Noroña rechazó haber ocultado la propiedad y aseguró que la información ha sido malinterpretada.

"Mi declaración patrimonial dice muy claro, primero que la compré a crédito, y en este año dice cuánto he pagado, cuánto debo. Eso es falso", afirmó al ser cuestionado sobre las versiones que apuntaban a la desaparición del inmueble.El senador también explicó su postura con un ejemplo sobre los créditos hipotecarios.

"Hay quien dice, tú recibes tu casa a crédito y dices 'mi casa', pero mientras no la pagues, no es tuya. La casa tú la tienes, estás pagando, pero no es tuya." Durante la misma declaración insistió en que la vivienda nunca fue eliminada deliberadamente de su información patrimonial y sostuvo que cualquier revisión puede hacerse consultando los documentos oficiales.

*Rechaza Fernández Noroña esconder su casa de Tepoztlán de su declaración patrimonial 2026*

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó haber ocultado su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. Los que escondieron propiedades son los del PRIAN, afirmó. pic.twitter.com/v5NGlK8bRV — Angel Gallegos (@gallegoso) August 5, 2026

¿Qué patrimonio ha declarado Gerardo Fernández Noroña?

La declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2024 muestra que el legislador reportó un terreno de 1,201.63 metros cuadrados, con una construcción de 259.93 metros cuadrados, adquirido mediante un crédito hipotecario y con un valor declarado de 12 millones de pesos.

En ese mismo documento, el senador informó ingresos netos anuales por 1 millón 338 mil 160 pesos, sin registrar otras fuentes adicionales de ingreso.

Sin embargo, en declaraciones anteriores también aparecieron otros bienes que posteriormente dejaron de formar parte de su patrimonio declarado. En el ejercicio 2023 reportó dos vehículos Volvo: uno valuado en 650 mil pesos y otro con un valor de 1.5 millones de pesos, además de ingresos complementarios provenientes de su canal de YouTube y colaboraciones periodísticas.

El nuevo debate sobre la vivienda ocurre además en un contexto donde Fernández Noroña ha enfrentado cuestionamientos por situaciones que contrastan con el discurso de austeridad impulsado por Morena, como viajes en clase ejecutiva y el uso de vehículos de alta gama, episodios que en distintas ocasiones han generado críticas desde la oposición y en redes sociales.

Por ahora, el legislador sostiene que no existe ninguna irregularidad y que la explicación está en la naturaleza del crédito con el que adquirió la propiedad. No obstante, la diferencia entre una declaración patrimonial y otra ha reavivado el escrutinio público sobre la congruencia entre el patrimonio de los funcionarios y el discurso de austeridad que el oficialismo ha promovido durante los últimos años.

