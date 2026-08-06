PAN culpa a Morena del bloqueo de Estados Unidos al aguacate de Michoacán

Estados Unidos anunció la suspensión de todas sus actividades en Michoacán, incluyendo también la exportación de aguacate.

A través de un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos en México anunció la medida, considerando que la inseguridad del estado amenaza directamente los intereses de su país.

“Debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de EE. UU. en el estado de Michoacán se han suspendido a partir del 5 de agosto. Recordatorio: la advertencia de viaje de EE. UU. designa a Michoacán como un área de Nivel 4 No viajar”, anunciaron.

PAN culpa a Morena de la suspensión de exportaciones de Michoacán

Ante el freno que Estados Unidos impuso al envío de aguacate de Michoacán por amenazas al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos desplegado en ese estado, Jorge Romero, líder nacional del PAN, culpó al gobierno de la 4T.

“Un ejemplo más del desorden del caos y lo que significa en estos tiempos dizque de lo que significa la 4T”, mencionó en entrevista con Azteca Noticias.

#LoÚltimo | Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de #Michoacán, así lo dio a conocer la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.



El Consejo Directivo y el Director General del gremio se están trasladando a la… pic.twitter.com/BkGKs6cLMW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

Embajada de Estados Unidos recomienda no viajar a Michoacán

En el mismo comunicado, la Embajada de Estados Unidos en México designó a Michoacán como un área de Nivel 4, por lo que recomienda no viajar al estado.

Además, lanzó una serie de acciones para todos los ciudadanos de la unión americana.



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Productores de aguacate rompen el silencio tras la medida

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) lanzó un comunicado para dar su postura oficial tras la restricción del gobierno de Estados Unidos.

"No se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante esta jornada", señalaron.

