¿Censura disfrazada de lineamientos? Gobierno podría decidir qué es verdad y qué mentira; advierte Maru Campos

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, lanzó una advertencia por los nuevos lineamientos impulsados desde el Gobierno Federal para regular los derechos de las audiencias ; la gobernadora de Chihuahua acusó que la propuesta abre la puerta a la censura , al permitir que una instancia vinculada al Ejecutivo intervenga para determinar qué contenidos son información, opinión o desinformación.

La mandataria cuestionó que el Gobierno pueda participar en la definición de qué se considera verdadero o falso y, al mismo tiempo, contar con herramientas para aplicar sanciones ; desde su perspectiva, los lineamientos representan un riesgo para periodistas, comunicadores y medios críticos, así como para la libertad de expresión en México.

¿Quién decidirá qué es verdad y qué mentira?

Uno de los principales cuestionamientos de Maru Campos está relacionado con la integración de la comisión encargada de aplicar las nuevas disposiciones; de acuerdo con su posicionamiento, este organismo dependería del Ejecutivo Federal y sus integrantes serían propuestos por la Presidencia.

Campos sostiene que esa configuración colocaría al propio Gobierno en una posición desde la cual podría intervenir tanto en la clasificación de contenidos como en las posibles consecuencias para quienes los difundan.

Su crítica va más allá de distinguir entre información y opinión; la gobernadora advirtió que las facultades contempladas podrían derivar en multas, sanciones e incluso consecuencias sobre las concesiones de medios, razón por la que relacionó los lineamientos con un posible mecanismo de censura.

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En los últimos días, el Gobierno Federal ha impulsado una propuesta que se presenta como un mecanismo para proteger los derechos de las audiencias. Lo que propone en realidad es que el gobierno decida qué información es verdadera y cuál es falsa, y quién puede o no transmitirla.… pic.twitter.com/1Lyy3RlRYc — Maru Campos (@MaruCampos_G) August 5, 2026

Maru Campos advierte riesgos para periodistas y libertad de expresión

La mandataria también trasladó la discusión al papel de los medios y cuestionó quién establece límites al discurso emitido diariamente desde el propio Gobierno; en particular, planteó el tema del derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde las conferencias matutinas.

Para Maru Campos, proteger los derechos de las audiencias no debería traducirse en un mayor control gubernamental sobre aquello que puede publicarse o transmitirse; su postura es que la respuesta debe concentrarse en garantizar mayor libertad, protección y justicia para quienes ejercen el periodismo.

La gobernadora sostuvo que estos lineamientos podrían amenazar la libertad de expresión de reporteros, editorialistas, escritores, locutores y medios; finalmente, llamó a defender la prensa libre y evitar que la regulación avance hacia un esquema de censura sobre las voces críticas del Gobierno.