¿De qué trató la conferencia mañanera este miércoles 5 de agosto? Resumen EN VIVO

El gobierno federal dio a conocer los avances de sus proyectos estratégicos desde Palacio Nacional y contestó a las preguntas de la prensa sobre los temas prioritarios de la semana. En Azteca Noticias te presentamos el resumen y los datos más relevantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 5 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 5 de agosto de 2026. Acompañan a la presidenta las secretarias de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Agricultura, Columna López; de Bienestar, Leticia Ramírez; y Sergio Humberto Graf, titular de la Conafor. Y a distancia los 32 gobernadores.

Jornada de reforestación

Toma la palabra Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para hablar de la jornada de reforestación. Dice que el 70% del territorio tiene cobertura forestal, el 12% de la biodiversidad a nivel mundial está en México y el 60% de los ecosistemas están en terrenos comunitarios o ejidales.

Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que se trabajará la jornada en 621 municipios de los 32 estados, 32 mil hectáreas se plantarán 6.6 millones de plantas y árboles. Habrá siembra también con drones.

Fenómeno "El Niño"

En la mañanera se menciona que el fenómeno de "El Niño" provoca cambios en la temperatura de los océanos y, con el cambio climático, se ha agudizado. Este año habrá más lluvias, la probabilidad de más huracanes, pero también sequía en algunas zonas. Ya se instalaron todos los centros de protección civil principalmente en el Pacífico y se presentará la alerta de los teléfonos.

Sobre la visita del Papa a Latinoamérica

Al ser cuestionada sobre la visita del Papa a Latinoamérica, la presidente recuerda que envió una carta, habló con el Papa y en el marco de esta visita se insistirá en la visita del Papa a México.

Sobre el asesinato de un creador de contenido en Sinaloa

La presidente mencionó que se está realizando la investigación para detener a los responsables y los motivos del asesinato del creador de contenido en Sinaloa.

Sobre diputadas de Puebla

Respecto a críticas a dos diputadas de Morena que hicieron críticas a adultos mayores, la presidente dice que no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria, Morena definirá si habrá una sanción.

