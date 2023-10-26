Ante un huracán, ¿qué debe de llevar una mochila de emergencia?

Luego del paso del Huracán "Otis" por Guerrero, toda la zona resultó afectada debido al impacto de este fenómeno natural en el puerto de Acapulco.

Este huracán fue de categoría 5, siendo esta la máxima catalogación en cuanto a la medición de tifones. Debido a ello, buena parte de los edificios y viviendas de la región resultó sumamente afectada. Y no sólo eso, pues ya se ha reportado un considerable número de fallecimientos y de personas lesionadas.

Por tal motivo, es recomendable llevar consigo una mochila de emergencia en caso de experimentar siniestros de esta clase. Por ello, Protección Civil comparte a la población una lista de los objetos indispensables que no deben de faltar para enfrentar cualquier tipo de desastre natural.

¿Qué debe de llevar una mochila de emergencia?

A continuación, te damos algunos de los objetos que son de suma importancia que lleves en este kit:



Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia natural (sin gas).

Linterna: es posible que se dañen las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos ayudará a mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta, así como a recomendaciones emitidas por las autoridades.

Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño individual, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato: servirá para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de todos tus documentos importantes. También los puedes tener guardados en una USB.

Copia de las llaves de tu casa: puede que, debido a las prisas y los nervios al salir de tu casa, pierdas las llaves. Por eso, siempre es recomendable contar con una copia.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Además, recuerda que si viajas solo o con tu familia, debes tomar en cuenta las necesidades urgentes de cada uno de ellos.

En caso de que se tengan niños pequeños, incluye: pañales y alimentos para ellos; si se tienen mascotas, también considera sus raciones y para los adultos mayores sus medicamentos. Guarda porciones, por lo menos, para brindarte auxilio las primeras 72 horas después del desastre, mientras llega la ayuda.