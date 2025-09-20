Fuertes lluvias en Chiapas provocan inundaciones y colapso de puente

Las intensas lluvias registradas durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado han provocado graves afectaciones en diversas regiones del estado de Chiapas. Los mayores daños se concentran en los municipios de la Costa y Soconusco, donde el colapso de un puente ha dejado incomunicada a la zona, mientras que en el municipio de Venustiano Carranza, varias viviendas sufrieron daños por las fuertes corrientes de agua.

Intensas lluvias en Chiapas provocan daños graves en Costa y Soconusco

En la comunidad de Laja Tendida, perteneciente a Venustiano Carranza, la situación es crítica. Debido a su ubicación geográfica, con numerosas pendientes y su proximidad a una zona de cerros, las precipitaciones generaron potentes corrientes que descendieron con fuerza, impactando directamente en las viviendas.

Elementos de Protección Civil ya se encuentran en el lugar realizando labores de apoyo y evaluación de daños, aunque hasta el momento no se ha determinado la cifra exacta de las afectaciones. Como medida preventiva, el ayuntamiento informó que se ha activado una escuela local como albergue temporal para resguardar a la población damnificada.

Puente colapsa por intensas lluvias

Mientras tanto, en la región sur del estado, las lluvias han causado estragos en al menos cinco municipios de la Costa y el Soconusco, siendo Escuintla, Pijijiapan y Mapastepec los que reportan los mayores daños hasta ahora. La consecuencia más grave se produjo en este último, donde el incremento en el caudal de los ríos provocó el colapso total del puente Tablazón, una estructura vital situada sobre la carretera costera.

La caída del puente obligó al cierre inmediato de este tramo carretero, lo que ha resultado en la interrupción total de la comunicación terrestre para toda la región de la Costa y Soconusco con el centro del estado y el resto del país. Decenas de vehículos particulares y camiones de carga se encuentran varados a ambos lados del puente colapsado, generando una larga fila de unidades a la espera de una solución.

Las autoridades de Protección Civil de Mapastepec informaron que, además del colapso vial, las lluvias ocasionaron severas anegaciones de hasta 30 centímetros de altura en por lo menos 12 comunidades del municipio. Por ahora, la única vía alterna para conectar a la región afectada es la carretera de la sierra, una ruta más larga y sinuosa. Las autoridades continúan trabajando en las zonas de desastre y monitoreando las condiciones meteorológicas.

