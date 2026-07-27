Dictan prisión preventiva a Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, presuntos feminicidas de Dafne Zapata

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que un Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, señalados por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de la menor Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad. Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la Academia Militarizada “Doenitz”, ubicada en el municipio de Ciudad Madero, donde el imputado se desempeñaba como director del plantel y la imputada como encargada de la custodia femenil.

La resolución se dio al término de una maratónica audiencia celebrada en el Centro de Justicia Integral de Altamira, la cual tuvo una duración de más de 16 horas y requirió de cuatro recesos. Durante la diligencia, la defensa legal de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas con el fin de aportar elementos de prueba y estructurar su estrategia de defensa, por lo que será el próximo martes 30 de julio cuando se reanude la sesión para determinar si son vinculados a proceso penal.

#FGJT_Informa Se llevó a cabo audiencia inicial contra Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, imputados por Feminicidio. La Juez de Control impuso prisión preventiva. La audiencia continuará el 30 de julio, para resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso. #Tampico #Tamaulipas pic.twitter.com/cZpTUOLvqc — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 27, 2026

Mientras se cumple el plazo legal fijado por la autoridad judicial, Jorge Luis “N” y Estrellita “N” permanecerán reclusos en el Penal de Altamira bajo la medida cautelar impuesta. A la salida del recinto judicial, Lisseth Alejandra Flores García, abogada representante de la familia de Dafne, confirmó que la ampliación del tiempo responde al derecho procesal de los acusados, enfatizando que por la delicadeza del caso y el sigilo que exige la ley no se revelarán mayores detalles sobre los datos de prueba presentados.

¿Quiénes son los acusados en el caso Dafne?

Jorge Luis “P” se desempeñaba como director general de la institución, encargado de la supervisión y disciplina del centro, mientras que Estrellita “M" fungía como la cuidadora y responsable del área femenil donde permanecía la menor. Tras el deceso de la adolescente de 13 años al interior del inmueble, ambos fueron aprehendidos e imputados por la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de feminicidio, al considerarse que incurrieron en conductas omisas y graves agresiones en el ejercicio de la custodia de Dafne.