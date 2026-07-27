Habría asesinado a sus propios padres: Detienen a Ángel “N” por el homicidio de dos adultos mayores en San Pedro Cholula, Puebla

Fue durante el pasado fin de semana, exactamente el día sábado 25 de julio, que se reportó a las autoridades de San Pedro Cholula, Puebla, sobre el asesinato de dos personas adultos mayores y un joven heridos. Tras algunas indagatorias, fue detenido Ángel "N", quien habría asesinado a sus propios padres.

¿Qué se sabe del asesinato y de Ángel "N", el presunto señalado?

Filtran ÚLTIMO VIDEO de fisicoculturista antes de as3sin4r a sus padres 😨https://t.co/LX4b1cH8kP — TV Azteca Baja California (@TVAzteca_BC) July 27, 2026

Hombre asesina a sus padres en Puebla

Los hechos habrían sucedido durante la noche del fin de semana, donde dos adultos mayores fueron brutalmente asesinados a balazos en su casa, ubicado en un fraccionamiento de Santiago Momoxpan, ubicado en San Pedro Cholula.

Elementos de la policía del municipio llegaró a la vivienda luego de recibir el reporte de un sujeto con conducta violenta y agresiva.

Cuando entraron a la casa, encontraron a la pareja sin vida.

Por ahora, de manera extraoficial se identificó al hijo de ambos, Ángel "N" como el responsable y el cual habría sido detenido en el mismo lugar.

Encuentran a joven herido en la misma casa

Durante su llegada al domicilio, las autoridades se percataron de otra persona dentro del mismo. Se reportó el hallazgo de un joven, posiblemente menor de edad, herido de gravedad.

El joven habría recibido los primeros auxilios en el lugar y habría sido trasladado a una institución de salud cercana para recibir atención médica urgentemente.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad del menor y cómo es que llegó a la escena.

¿Quién es Ángel "N"?

Lo que se sabe hasta ahora es que Ángel "N", de 30 años de edad, sería entrenador físico en un gimnasio de la comunidad.

Después de la agresión a mano armada en contra de sus papás, las autoridades investigan qué es lo que pudo haber llevado al joven a cometer dicho delito.

¡ATENCIÓN! 🚨‼️Revelan ÚLTIMAS PUBLICACIONES de Ángel R., entrenador de GIMNASIO en Puebla y ASES1N0 de sus PADRES. Esto subió previo al CR1MEN🚨https://t.co/iVvdNbGcO2 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 27, 2026

Ángel "N" publicó videos extraños en redes sociales

Después de que se dio a conocer el caso, salieron a la luz algunos videos de Ángel "N", en los que sale él mismo hablando directamente a la cámara.

En el material se puede ver cómo el señalado habla frases extrañas, algunas sobre religión, dirigidas a las personas que lo siguen.

"A las personas que de verdad crean en mí, crean en Jesucristo, pueden venir aquí a mi casa a tocar... nadie tiene orden de restricción de venir a mi casa a venir a decir a mi madre neta esto. Es Cápula 9A, aquí pueden venir y preguntar, todos tienen una casa en el nombre de Jesucristo".