Desmembraban y comían perros: Capturan a pareja en Tlaquepaque, Jalisco, que se alimentaba con restos de animales

Autoridades del municipio de Tlaquepaque detuvieron a una pareja que se encontraba trasladando restos de perros, al arribarlos, los sospechosos comentaron usarlos como alimento, al igual que la carne de gato.

¿Qué se sabe de los dos arrestados, detenidos en la movida?

Vecinos denuncian a la pareja que comía perros

Fueron los vecinos quienes llamaron al número de emergencias para alertar a las autoridades sobre dos personas que estaban en el cruce de la avenida Niños Héroes y la calle Delicias, en Tlaquepaque.

De acuerdo a los reportes de los testigos, un hombre y una mujer estaban en el lugar desmembrando a un perro que ya no presentaba signos vitales.

Policías siguen a los sospechosos hasta una casa abandonada

Cuando llegaron en las patrullas al lugar de los hechos, los policías sorprendieron a la mujer llevando partes de animal en sus hombros.

Cuando notaron la presencia de los elementos, la pareja escapó para meterse a una casa abandonada que estaba cerca.

Los policías entraron inmediatamente al inmueble, logrando acorralar y detener a ambos señalados con los restos del canino.

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En México, millones de perros y gatos viven en situación de abandono, esperando una segunda oportunidad para encontrar un hogar.



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Confiesan que comían carne de perro y gato

Las autoridades municipales identificaron a los detenidos como Mayra Jazmín "N", de 33 años, y Luis "N", de 38.

En las primeras investigaciones con los agentes, la pareja admitió que la intención que tenían con los restos era cocinar y consumir lo que quedaba del animal, agregando que esto ya era una costumbre que ellos tenían de comer carne de perro y gato habitualmente.

Tercer detenido cae por portación de arma

Adentro de la misma casa abandonada, un tercer hombre intentó darse a la fuga cuando vio llegar a las patrullas.

Las autoridades lograron interceptar a quien se identificó como Marco Antonio "N", de 64 años de edad, a quien le aseguraron una pistola calibre 22 con cartuchos útiles, por lo que fue detenido por delitos del orden federal.

Investigarán cuántos animales fueron sus víctimas

Los restos del perrito fueron asegurados y trasladados a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal del municipio.

Ahí se le realizarán los peritajes correspondientes para integrarlos a la investigación quellevará a cabo la Fiscalía por el delito de crueldad animal. Por el momento se desconoce a cuántos animales más habrían atacado estas personas.