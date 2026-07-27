Estaba en la esquina de una casa y le dispararon: Dos hombres terminan en el hospital tras ser atacados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco

La violencia invadió la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, dejando a dos personas lesionadas y trasladadas a instituciones de salud.

En ambos casos, las víctimas tuvieron que moverse por sus propios medios para recibir atención médica de urgencia.

🔴#ALMOMENTO Un hombre fue l3si0n4d0 a cuchill4das en la Col. Libertad de Guadalajara, por sus medios fue enviado a la Cruz Verde.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego Garcia Reportero @DiegoGarciaH_ pic.twitter.com/NtJBF8BriL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 27, 2026

Apuñalan a hombre en la colonia Libertad

El primer caso fue sobre el cruce de Plutarco Elías Calles y la calle Federación, dentro de la colonia Libertad en Guadalajara.

En ese lugar, un hombre, que supuestamente estuvo involucrado en una riña en la vía pública, fue apuñalado por un agresor que sacó un cuchillo y le provocó heridas en distintas partes del cuerpo.

Policía municipal escolta a herido a la Cruz Verde

Después del ataque con arma blanca, la víctima subió a un coche particular y fue trasladada de emergencia.

Elementos de la policía municipal de Guadalajara habrían escoltado a la víctima hasta las y los acompañaron hasta ñas instalaciones de la Cruz Verde Ruíz Sánchez, donde los médicos reportaron al hombre en estado regular de salud.

Disparan a hombre desde un coche en Tlaquepaque

Por otro lado, la violencia también llegó hasta la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en el municipio de Tlaquepaque.

Un joven de 22 años de edad se encontraba parado en la esquina de una casa cuando varios sujetos a bordo de un automóvil pasaron por el lugar y le dispararon directamente.

🔴#ALMOMENTO Un hombre fue l3si0n4d0 de un d1sparo de b4la en la cadera, los hechos se registraron en calles de la Col. San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque.#SomosTestigos🚨



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Joven baleado llega por su cuenta a la Cruz Verde

Con una herida de bala en la cadera con orificio de entrada y salida, el joven herido logró trasladarse por sus propios medios hasta las afueras de la Cruz Verde Marcos Montero en Tlaquepaque.

Ahí fue recibido por paramédicos municipales, quienes le dieron las primeras atenciones y confirmaron que su estado de salud es regular.

Fiscalía de Jalisco investiga ambos ataques

De los dos casos se dio aviso inmediatamente al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Agentes investigadores fueron a ambas instituciones de salud para entrevistar a los afectados, recabar testimonios e iniciar las carpetas de investigación correspondientes que permitan dar con los responsables de estas dos agresiones.