“Usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes": Así respondió la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, a adulto mayor que exigía mejoras para las viviendas

Una nueva polémica envuelve a la alcaldesa municipal de Huimanguillo, Tabasco. Fue durante un encuentro con habitantes de la zona rural que la funcionaria lanzó una frase contra un adulto mayor que expresaba su moletia por un proyecto carretero en la entidad.

El momento fue grabado y generó molestias entre los pobladores.

Vecinos en el poblado C-31 de Tabasco reclaman por obras

La alcaldesa Mari Luz Velázquez acudió de gira de trabajo al poblado C-31 en Huimanguillo, donde un grupo de habitantes la enfrentó para detener la pavimentación de una vía principal.

Los pobladores le exigieron que los recursos públicos se destinaran a la mejora de sus viviendas, pues señalaron que la carretera solo busca beneficiar la conexión del Tren Interoceánico hacia el puerto de Dos Bocas.

"Usted ya va de salida": Así contestó la alcaldesa

Al intentar convencer a los asistentes de que el proyecto beneficia a los estudiantes de la zona, un hombre de la tercera edad intervino para exponer sus razones.

Ante ello, la alcaldesa interrumpió al adulto mayor diciéndole: "Sí señor, pero usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes". La respuesta provocó reclamos de las personas que estaban alrededor.

🔴Alcaldesa de #Morena discriminativa...



Mari Luz Velázquez, alcaldesa de Huimanguillo, #Tabasco, generó polémica luego de responder "Usted ya va de salida" a un adulto mayor que reclamaba por el mal estado de las carreteras durante una asamblea con habitantes del municipio. pic.twitter.com/Vl4jB1OPLu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 27, 2026

¿Por qué el pueblo no quiere que pavimente la vía?

Parte de la comunidad dijo que la pavimentación de este tramo no responde a las verdaderas necesidades del poblado, sino a los compromisos de infraestructura por el trazo del Tren Interoceánico.

Pese a que algunos residentes apoyaron la obra vial por considerar que agilizará los traslados, la mayoría exigía atender la falta de apoyo a sus casas.

No es la primera polémica de Mari Luz Velázquez

Esta no es la primera vez que la presidenta municipal de Huimanguillo s expone a una polémica declaración pues ya ha tenido otras.

Hace unas semanas, la funcionaria fue señalada por pedir e insistir a estudiantes que le dieran "likes" en sus redes sociales personales a cambio de recibir apoyos de programas sociales en entregas públicas.

Pobladores reclaman actitud de la alcaldesa

Después de que se difundiera el momento, los pobladores recriminaron la actitud de la alcaldesa por percibirse como un acto de discriminación contra las personas mayores.