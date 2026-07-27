Tragedia en Metrorrey: Muere niña de 4 años en la estación Hospital tras convulsionarse

Una tragedia conmocionó a los usuarios del sistema de transporte Metrorrey la tarde del pasado domingo, luego de que una niña de tan solo cuatro años de edad perdiera la vida en la estación Hospital, ubicada en la colonia Mitras Centro del municipio de Monterrey. La pequeña, identificada como Ariana Mireya Vázquez y de nacionalidad salvadoreña, se encontraba en la zona del andén junto a sus padres esperando la llegada de un vagón cuando sufrió una severa crisis convulsiva que le desencadenó un paro cardiorrespieratorio.

De acuerdo con las primeras declaraciones brindadas por los padres a las autoridades, la salud de la menor comenzó a deteriorarse desde las primeras horas de la mañana. Ante los síntomas, los padres acudieron en busca de auxilio al Hospital Tierra y Libertad, situado en el sector norte de la capital regiomontana. Sin embargo, la familia tuvo que retirarse del lugar debido a que presuntamente se les negó la atención médica requerida para la pequeña, optando por trasladarse a través del transporte Metrorrey.

Movilización en el andén de Metrorrey por menor

Fue alrededor de las 12:55 horas cuando la emergencia se desató en los andenes de la estación Hospital de Metrorrey. Al presenciar el colapso de la niña, pasajeros que se encontraban en el sitio reaccionaron de inmediato para intentar reanimarla. Minutos después, personal de rescate de Metrorrey, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal arribaron al andén para aplicar maniobras avanzadas de soporte vital.

Pese al esfuerzo coordinado de los rescatistas y del personal operativo de Metrorrey, quienes brindaron atención médica continua durante aproximadamente 20 minutos, la menor no respondió a los estímulos y fue declarada oficialmente sin signos vitales en el lugar.

Investigaciones sobre la presunta omisión hospitalaria

El fallecimiento de la menor dentro de la infraestructura de Metrorrey provocó la movilización de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y servicios periciales, quienes acudieron a la estación para resguardar la zona, tomar la declaración formal de los padres y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades del estado han iniciado las indagatorias correspondientes no solo para establecer las causas médicas exactas del deceso, sino también para esclarecer la denuncia sobre la presunta negativa de servicio en el nosocomio al que acudió la familia horas antes.