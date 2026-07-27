No resistió: Perro encontrado enterrado vivo en Saltillo murió por sus heridas; esto tenía

El perro que fue encontrado enterrado en una casa en Saltillo, Coahuila, terminó por fallecer debido a una severa infección causada por garrapatas, reportaron las autoridades locales.

Cronología del rescate del canino en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó en un comunicado que el canino, rescatado por elementos de la Policía Ambiental el pasado viernes 24 de julio, falleció la noche del domingo 26 de julio de 2026, a pesar de la atención médica veterinaria que recibió.

Cabe recordar que el canino fue encontrado enterrado vivo, parcialmente cubierto por tierra. Los agentes lo encontraron y confirmaron que presentaba signos vitales, por lo que lo llevaron a un centro veterinario en la misma ciudad.

Los primeros reportes del canino indicaban una respuesta favorable a los tratamientos, pero su condición era delicada.

Reporte médico veterinario de la infección por garrapatas

“Al momento de su recepción, el paciente presentaba un estado general severamente comprometido, con dolor intenso, deshidratación e infestación masiva por garrapatas”, destacó la autoridad municipal.

Aunque el perro no tenía fracturas, al realizarle estudios por enfermedad infecciosa, encontraron Ehrlichia canis, la cual es transmitida por picadura de garrapatas. Debido a ello, le brindaron el tratamiento correspondiente.

Intervención de la Fiscalía General del Estado de Coahuila

A pesar de los cuidados administrados, sufrió un paro cardiorrespiratorio y el veterinario de guardia realizó reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, no fue posible restablecer la circulacióm, confirmándose su fallecimiento”, mencionó el gobierno de Saltillo.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ya está al tanto del caso para los procedimientos correspondientes de investigación.