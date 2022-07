Grupo de 100 migrantes sale de Tapachula, Chiapas; no quieren esperar

Tapachula, Chiapas.- Un grupo de aproximadamente 100 migrantes salió esta mañana de Tapachula, Chiapas.

Señalan que miles hacen fila en la estación migratoria Siglo XXI lo que retrasa obtener un pase de salida.

Son principalmente migrantes de origen venezolano quienes no quisieron esperar a ser atendidos en Tapachula. Por ello, esta mañana decidieron caminar por la carretera costera para llegar a las oficinas de Migración de Cerro Gordo donde se han sido atendidos también miles de migrantes en los últimos meses.

Esperan llegar este mismo día y comenzar el trámite de este documento, la forma migratoria múltiple, que les permite transitar por territorio mexicano.

La caminata será difícil para los migrantes, ya que salieron pasado el mediodía y las temperaturas son muy elevadas; superan los 35 grados en la costa de Chiapas.

Para llegar al municipio de Huixtla, donde se encuentra la estacion migratoria de Cerro Gordo, deberán caminar más de 35 kilómetros bajo el intenso rayo del sol. Durante su trayecto buscan al sombra para descansar y poder seguir el camino.

Uno de los migrantes señaló: “Primero porque no nos quieren dar los permisos, solo los están dando por cinco días nada más, antes lo daban por 30 días. Nosotros normalmente tardamos poco en llegar a Monterrey. Monterrey está a 28 horas y caminando en cinco días no podemos llegar allá; 28 horas vienen siendo dos días, entonces ¿Qué pasa? que llegando allá ya no podemos hacer nada. Nosotros no nos queremos quedar en México, nostros queremos el permiso para poder llegar a Estados Unidos”.

Desde que salieron de Tapachula han sio escoltados por patrullas de la Guardia Nacional. Los elementos, en convoy, viajan ya con el equipo táctico puesto.

La última caravana de migrantes

Más de 3 mil migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron el viernes 24 de junio de 2022 desde Tapachula, Chiapas hacia el centro de México, para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

La caravana se organizó de manera sorpresiva, liderada por los venezolanos.

A inicios de mes, otra caravana de miles de migrantes salió de Tapachula pero en tres días se fue fragmentado a medida que las autoridades entregaban salvoconductos de un mes para recorrer el país.

Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país su marcha es detenida por autoridades federales. Esta es la octava movilización de migrantes sin papeles que se organiza en Chiapas en lo que va de 2022.