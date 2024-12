“Guantecitos”: El agente vial que alegra a conductores en calles de Colima

En uno de los cruceros más transitados en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, el rostro sonriente y el peculiar atuendo de “Guantecitos”, han conquistado los corazones de los conductores y de los peatones.

José Orozco, un agente vial, quien lleva aproximadamente 14 años dirigiendo el tráfico con alegría, amabilidad, y cada día con una sonrisa para mitigar el tránsito y también sacarle una sonrisa a los peatones.

El trabajo de “Guantecitos”

Su uniforme, adornado con guantes blancos y gorros de diferentes colores, se ha convertido en su sello personal, “No sé por qué algo me pasa en cuanto yo me pongo los lentes, los guantes o me pongo un gorro, aparte de que me lo estoy poniendo sin faltarle el respeto a nadie, simplemente es una forma de hacer cotidiano el día, de estar yo alegre y contento” José Orozco, agente vial.

Su intención es simplemente hacer más ameno al momento de cruzar la calle, su objetivo ha logrado que Victoria Calvario, peatón de las calles de Villa de Álvarez , se divierta y cambie su estado de ánimo cuando ve a “Guantecitos”.

Por otro lado, la conductora Xochitl Calvario menciona que “Es una persona muy alegre, de hecho cuando no trabaja se le extraña”.

¿Cómo nace “Guantecitos”?

Pero ¿cómo surgió la idea de los guantes blancos y los divertidos pasos de boxeo? José explica que todo comenzó como una forma de destacar entre la multitud y hacer más visible su labor, “así surgió la idea de combinarlo con pasos de boxeo, como si estuviera haciendo deporte, esa alegría que siempre traigo es lo que combina”

La popularidad de “Guantecitos” ha transcendido las fronteras de Villa de Álvarez, en redes sociales se ha viralizado sus famosos pasos, fotos y videos que el agente vial ha hecho de su trabajo.

En esta temporada navideña, José tiene un mensaje especial para los automovilistas “Conductor, regula tu velocidad para que esta Navidad puedas disfrutar junto con tu familia”, así, con su sonrisa y su energía, “Guantecitos” sigue alegrando el día a día de los habitantes de Villa de Álvarez, en Colima .