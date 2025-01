VIDEO: Grada cae en fiesta de Año Nuevo en Guatemala; hay más de 70 heridos

Una grada que estaba siendo usada por varios asistentes a una fiesta de Año Nuevo colapsó y causó heridas a varios de los asistentes al evento en Guatemala.

El hecho ocurrió en la fiesta del 1 de enero de 2025 en el departamento de Totonicapán, en el Salón de Usos Múltiples del municipio. Algunos de los presentes lograron grabar en video el instante justo cuando ocurrió el desplome de las gradas.

VIDEO: Así cayó la grada en fiesta de Año Nuevo en Guatemala

En redes sociales quedó captado en un video como varias personas están sentadas alrededor del Salón de Usos Múltiples, cuando de pronto los asistentes al fondo caen al suelo y el maestro de ceremonias pide a los demás alejarse de la zona.

Al menos 73 personas requirieron de atención médica, de acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.

🇬🇹 | Más de 50 heridos al derrumbarse una grada durante las celebraciones de Año Nuevo en Guatemala. pic.twitter.com/nd5xEoS6sf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 2, 2025

De los lesionados, tres personas, entre ellas dos menores de edad siguen en observación por parte de especialistas, aunque su estado es reportado como estable.

El comité organizador de la fiesta de Año Nuevo señaló que no suspendió el evento y la celebración continuó, después de que las gradas dañadas fueron retiradas. Además, expresaron su solidaridad con los heridos y señalaron que les brindarán apoyo.

¿Qué pasó con la fiesta de Año Nuevo en Guatemala?

Raúl Barreno, integrante del comité organizador, declaró a medios locales que no hay ninguna persona fallecida debido al desplome y descartó que existiera una sobrecarga en la estructura.

“Considero que no podemos cancelarlo, queremos aclarar que no hay ningún fallecido, gracias a Dios. (...) La estructura que se desplomó no estaba sobrecargada, hay vídeo, hay información, únicamente se sugirió que se hiciera un movimiento, no sabemos por qué ocurrió”, señaló Barreno.

Añadió que sólo una presentación debió ser suspendida por medidas de seguridad, pero el evento continuó a los costados del salón de usos múltiples.