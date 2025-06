Estados Unidos rechazó el cese al fuego en la ONU: ¿Qué pasa ahora en Gaza?

Este 4 de junio, Estados Unidos usó su poder de veto en las Naciones Unidas (ONU) para rechazar la propuesta clave que pedía un “alto el fuego inmediato” y permanente entre Israel y Hamás en Gaza, además de que la ayuda humanitaria pudiera entrar sin problemas.

La decisión de Estados Unidos ha generado preocupación, ya que impide una pausa en los combates y complica aún más la llegada de alimentos y medicinas a millones de personas que los necesitan.

¿Por qué Estados Unidos se opuso a la paz en Gaza?

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Dorothy Shea, explicó que la postura de su país es muy clara: no apoyará ninguna medida que no condene a Hamás y que no le pida que entregue sus armas. Según Shea, la resolución propuesta por otros 10 países del Consejo de Seguridad “debilitaría los esfuerzos de paz” y “daría más fuerza a Hamás”.

Aunque 14 de los 15 países del Consejo votaron a favor de la propuesta, el veto de Estados Unidos fue suficiente para que no avanzara. Por su parte, Israel ha rechazado los llamados a un alto el fuego incondicional, argumentando que Hamás no debe permanecer en Gaza.

La difícil situación en Gaza: Conflicto y falta de ayuda

Mientras la discusión diplomática continúa, la crisis en Gaza se agrava. Las autoridades de salud informaron que 45 palestinos murieron el miércoles debido a los ataques. Israel, por su parte, reportó la muerte de un soldado en los combates.

La situación humanitaria es alarmante: más de 2 millones de personas están en riesgo de hambruna al no tener suficiente comida. La ayuda ha llegado en cantidades muy limitadas desde que Israel levantó un bloqueo el 19 de mayo. Incluso una organización respaldada por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria para Gaza, no pudo distribuir ayuda el miércoles debido a problemas de seguridad.

Tom Fletcher, el jefe de ayuda de la ONU, ha hecho un llamado urgente para que se permita a la ONU y a otros grupos humanitarios entregar más ayuda a Gaza. Insiste en que se abran todos los puntos de entrada para que los suministros vitales puedan llegar sin obstáculos.

La ONU ha señalado a Israel y a la falta de orden en Gaza como las causas de los problemas para la distribución de la ayuda. Israel, por su parte, acusa a Hamás de robar la ayuda, lo cual el grupo niega.