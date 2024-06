¡Penden de un hilo! Puentes peatonales en el Estado de México, un peligro para los ciudadanos

Son puentes peatonales que se encuentran en el Estado de México, algunos muy deteriorados, con sus estructuras metálicas oxidadas y el concreto estrellado, con el riesgo de que estos pedazos caigan por varios metros.

“Yo entiendo que le cuesta trabajo al gobierno darles mantenimiento, no hay dinero, pero si empiezan uno por uno pueden hacer las cosas más fáciles. Algunos escalones están rotos, ya tienen su tiempo, ya tienen muchísimos años estos puentes”, explicó Eduardo Rodríguez, habitante de la zona. Al tiempo, añadió que es un verdadero peligro para la gente que es grande, pues hay mucha gente adulta en la zona.

“Si sería importante que mejoraran los puentes peatonales, pues precisamente a veces uno evita porque el puente en algún momento puede a sufrir algún deterioro”, agregó la vecina Guadalupe.

Una de las principales peticiones de la gente que utiliza estos puentes peatonales es que cuenten con iluminación, aseguran que, por la noche, parecen verdaderas bocas de lobo.

“Por la noche este puente y el de allá están súper oscuro, bastante inseguro, estaría bueno que las autoridades invirtieran en esta parte porque todo mundo lo usamos”, detalló otro testimonio.

| Pexels

El peligro es mayor donde no hay acceso a puentes

Hay lugares donde hacen falta. La gente que camina por este puente peatonal que cruza un canal de aguas negras sobre la avenida Mario Colin; sin embargo, al descender, en ocasiones tienen que arriesgar su vida al cruzar una transitada avenida donde no hay puente peatonal. El más próximo está condiciones deplorables, pues está clausurado y le falta una parte.

“Acá hay un puente peatonal que le falta mantenimiento, ya no tiene las escaleras que van para allá, yo iba corriendo, iba yo corriendo porque tenía prisa y cuando de momento veo el puente ya no estaba, las escaleras ya no estaban”, señaló la testimonio Graciela.

El mantenimiento de los más de 400 puentes corresponde a la junta local de caminos del Estado de México. Actualmente, se estima que más del 80 por ciento requieren de mantenimiento.