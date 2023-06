Habla militar que salvó a hombre de un ataque de abejas

El video sigue dando de qué hablar, ocurrió el 30 de mayo y todos hablaban del acto heroico, pero nadie conocía el rostro de aquel valiente militar del ejército mexicano. Él es Ricardo Tapia Santiago, soldado de infantería, quién arriesgó su integridad física para poner a salvo a un desconocido en el municipio de Acapulco en el estado de Guerrero.

“Yo sin dudarlo, sin pensarlo pues dos veces me metí a ayudarlo. A pesar de eso no me importó, si por qué él es un ser humano igual pues tenemos que apoyarlo en lo que se pueda,” declaró Ricardo Tapia Santiago, soldado de infantería.

Originario de Cochoapa, del municipio de Ometepec en Guerrero, Ricardo Tapia relata que fue instintivo el acto heroico, ver desvalida a una persona clamando ayuda fue el detonante para auxiliarlo. Este elemento de las fuerzas castrenses afirma que lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario.

“Me imaginé a mi papá por qué él es de edad avanzada igual y algún día o en algún momento le llegará a pasar eso igual a mí me gustaría y me encantaría que otra persona llegará e hiciera lo mismo,” relató el soldado de infantería, Ricardo Tapia.

Héctor Castellanos es el nombre de la víctima que fue atacado por abejas en el parque Merle Oberón y que hoy señala, se encuentra estable, pero las marcas de los piquetes aún son visibles.

Ricardo Tapia se ha convertido en un héroe sin capa, un ser humano que pone por encima de todo la protección a la ciudadanía, un joven con escasos dos años en el ejército mexicano y que se ha vuelto un vigilante y salvaguarda de todo guerrerense.

Militar cubrió con la chamarra al indigente que sufrió un ataque de abejas

“Un acto de bondad”, así definieron en redes sociales a un militar que le salvó la vida a una persona en situación de calle que sufría un ataque de abejas; el momento se viralizó por la valentía que mostró el hombre en el estado de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo a la persona que grabó el video el hecho se registró en el Parque Merle Oberón, en Costa Azul; pese a los reportes hechos por los testigos, los cuerpos de bomberos y elementos de seguridad tardaron en llegar al lugar, pero un militar no dudó en ayudar al indigente a pesar de no portar protección para evitar las picaduras, por lo que se muestra cómo abraza a la persona y lo cruza al otro lado de la calle.

La ayuda se tardó en llegar, pues las personas tenían temor de intervenir y salir lesionadas por las picaduras de abejas, que usualmente se conocen por ser dolorosas y con un alto grado de ardor durante los primeros segundos, por esta razón se han compartido distintos videos (la mayoría muy fuertes) que muestran el enjambre que atacaba al hombre en situación de calle.