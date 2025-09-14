Iztapalapa cancela festejos patrios tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

Iztapalapa está de luto, a días de la explosión que dejó decenas de heridos y al menos 10 personas fallecidas en el Puente de la Concordia, la Alcaldía anunció la cancelación de las celebraciones patrias que tradicionalmente se realizan en distintos puntos de la demarcación.

La alcaldesa, Aleida Alavez, informó que este año no se llevarán a cabo las verbenas populares que estaban previstas en seis zonas de la demarcación. Dichos festejos incluían música en vivo, juegos mecánicos, espectáculos de pirotecnia y actividades comunitarias, pero fueron suspendidos de manera definitiva, con el fin de mostrar respeto y solidaridad hacia las víctimas y sus familias.

“Este año no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar más concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, expresó la edil al dar a conocer la decisión.

Buen día, tal como lo informó nuestra alcaldesa, Aleida Alavez, y en un gesto de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias, se ha decidido cancelar los festejos que estaban programados en la Macroplaza y en diversas territoriales.

Únicamente se llevará a cabo una… — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) September 14, 2025

¿Cómo será el Grito de Independencia en la alcaldía Iztapalapa?

De acuerdo con las autoridades, únicamente se realizarán actos cívicos. El lunes 15 de septiembre se llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental en Periférico y Ermita Iztapalapa a las 10:00 horas. Se trata de un estandarte de más de 240 kilos que, cada año, simboliza la unidad de los iztapalapenses.

Por la noche, la alcaldesa encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía, sin presentaciones artísticas ni actividades festivas. Será, según se anunció, un acto austero y solemne que mantenga viva la conmemoración nacional, pero sin dejar de lado el duelo colectivo.

Mensaje a la comunidad sobre el Grito de Independencia en Iztapalapa

A través de redes sociales, la demarcación reiteró que la cancelación obedece a un gesto de respeto y empatía con las familias que atraviesan momentos difíciles. “Únicamente se llevará a cabo una ceremonia cívica en la explanada de la alcaldía”, informó la administración.

La alcaldesa agradeció la solidaridad mostrada por la ciudadanía en estos días y destacó que Iztapalapa se mantiene unida frente a la tragedia que marcó a la comunidad el pasado 10 de septiembre.