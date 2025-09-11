La explosión de una pipa de gas a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, también dejó gravemente herido al chofer que la conducía.

Luego de estos hechos registrados a las 14:20 horas, el saldo es de 70 personas lesionadas y tres muertas, de acuerdo con el último corte informativo de las autoridades.

¡Una pesadilla!



Fue grabado el MOMENTO EXACTO de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa, en la #CDMX



Al menos 18 personas resultaron heridas.

La tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas de 49 mil 500 litros al parecer se volcó, de acuerdo con el reporte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pero será la Fiscalía General de Justicia la que determine la causa del percance.

Se dio a conocer otro ángulo de la #explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa



El saldo fue de 57 heridos. Los bomberos ya informaron que el fuego quedó totalmente apagado.

¿Qué se sabe del chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia?

Al hacer un balance sobre el saldo que dejó esta fuerte explosión, la cual fue grabada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre qué pasó con el chofer de la pipa.

De acuerdo con el jefe de la Policía de la CDMX, “el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México, está grave, sigue con vida, está grave y fue trasladado posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas de IMSS”.

“Hasta ahorita tenemos el resultado siguiente: 70 personas lesionadas, que fueron trasladadas a distintos hospitales. 51 hombres, 16 mujeres. De estas 70 personas lesionadas, lamentablemente informamos que tres personas ya fallecieron y tenemos dos personas en calidad de desconocidos. Vamos a publicar la lista de las personas, de las 70 personas, de las 68 que tenemos su nombre y algunos datos”, dijo Clara Brugada.

La jefa de Gobierno de la #CDMX dio a conocer la lista de hospitales donde se encuentran los heridos por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa



Más información: https://t.co/VoAuz0aN2U pic.twitter.com/nIkdvkiRDN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

¿A qué empresa pertenece la pipa que explotó en Iztapalapa?

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la empresa dueña de la pipa se llama Silza, una subsidiaria del Grupo Tomza.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la dueña de la pipa “Transportadora Silza” tiene permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte de Grupo Tomza.

En 2025 Silza no ha ingresado solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado. Tampoco tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA.

