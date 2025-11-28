Hallan cuerpo de adolescente 5 días después de ser arrastrado por el mar en playa Chachalacas

La mañana de este lunes, autoridades de Protección Civil municipal de Úrsulo Galván, Veracruz confirmaron el hallazgo del cuerpo de Antonio M., un adolescente de 14 años que permanecía desaparecido desde hacía cinco días, luego de ser arrastrado por una fuerte corriente marina en la playa Chachalacas. El descubrimiento se realizó durante un recorrido encabezado por el director de Protección Civil municipal, Miguel Cervantes, en la zona costera del municipio.

Antonio había llegado a la playa en compañía de sus padres. Testigos señalan que, tras ingresar al mar, una corriente lo jaló mar adentro. Su padre intentó rescatarlo, sin embargo, no logró alcanzarlo debido a la fuerza del oleaje. El hecho ocurrió cerca de la zona de escolleras, un área conocida por presentar corrientes peligrosas.

Búsqueda intensa en playa Chachalacas

Desde el momento en que se reportó la desaparición, Protección Civil municipal implementó un operativo de búsqueda tanto en tierra como en mar. A estas labores se unieron rescatistas del agrupamiento marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes recorrieron la región durante los últimos días. El mal clima registrado recientemente dificultó en gran medida las maniobras de rescate acuático, limitando la visibilidad y el acceso seguro a la zona.

La búsqueda fue reforzada este domingo con la presencia de la Comisión Estatal de Búsqueda, que apoyó mediante sobrevuelos con dron para ampliar el rango de rastreo. Asimismo, integrantes del Escuadrón Nacional de Rescate participaron en días previos como voluntarios en los recorridos.

El hallazgo del cuerpo obligó a las autoridades municipales y estatales, junto con agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a acordonar el área para iniciar las diligencias correspondientes. Personal de Servicios Periciales llevó a cabo las labores de levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al SEMEFO para las pruebas de identificación formal.

Los familiares del joven llegaron minutos después al lugar para reconocer el cuerpo de Antonio y realizar el trámite de reclamación. Entre ellos, su madre, Magaly Landa, quien confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje de agradecimiento hacia quienes participaron en la búsqueda y expresaron su solidaridad durante estos días de incertidumbre y dolor.

Madre confirma fallecimiento de su hijo en playa Chachalacas

A través de su cuenta de Facebook, Magaly escribió: “Gracias a dios mi hijo fue encontrado por el personal de protección civil que nos estuvo dando su apoyo (…) mil gracias a toda la gente que nos brindó su apoyo incondicional.”

Posteriormente compartió un mensaje de despedida: “Mi vida se fue contigo… no entiendo por qué lo bueno siempre se va. D.E.P. hijo mío.”