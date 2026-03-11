¡Se quieren lavar las manos! Morenistas de Tabasco se deslindan del contratista de Pemex y la fiesta de XV años de Mafer

La fiesta de XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco, que parecía solo un evento familiar, terminó convirtiéndose en una explosiva polémica que sacudió a todo el estado y hasta a morenistas. El nombre que está en el centro de la discusión es el de Juan Carlos Guerrero Rojas, un poderoso contratista vinculado con millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya celebración de 57 millones de pesos para su hija Mafer provocó una lluvia de críticas y sospechas.

Ante el escándalo por el despliegue de riqueza que incluyó a estrellas como J Balvin y Belinda, los dirigentes de Morena salieron de inmediato a lavarse las manos y a tratar de romper cualquier lazo con el polémico empresario.

Morenista Jesús Selván se lava las manos frente a polémica por XV años de Mafer

Pese a las pruebas del gasto excesivo y los nexos comerciales del padre de la festejada con el gobierno federal, el dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, salió a dar la cara para deslindar a su movimiento. Según Selván, la megafiesta con artistas internacionales fue una reunión estrictamente privada organizada por particulares, por lo que no existe relación alguna con el partido ni con la administración pública.

El dirigente fue tajante al decir que se está intentando "endosar" el evento a Morena de forma injusta.

"Buitres a la cacería": El ataque a la prensa por parte de morenistas

En su afán por proteger la imagen de su partido, Selván utilizó términos fuertes contra quienes han difundido los detalles del festejo. Citando un término usado previamente por "Pepín" López Obrador, llamó "buitres" a quienes están a la cacería de cualquier detalle de una fiesta privada para golpear políticamente.

Para la dirigencia morenista, el hecho de que un empresario que vive de contratos públicos gaste millones en una noche no es de interés político, sino un intento de la oposición por desprestigiarlos.

#Tabasco | La fiesta de XV de Mafer no terminó con el primer festejo. Al día siguiente, el lujo continuó con un after en Villahermosa, donde los invitados disfrutaron de una recepción al aire libre.



El menú incluyó asador y caldos tradicionales, mientras que la música estuvo a… pic.twitter.com/wlOroMVyyW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

El PRD suelta la bomba: "Está afiliado a Morena"

El dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta, rechazó cualquier vínculo de su partido con Guerrero Rojas y soltó una afirmación que encendió más la mecha: aseguró que el contratista está afiliado a Morena.

Acosta señaló que solo basta con revisar las redes sociales del empresario para encontrar fotos donde aparece abrazado del gobernador del estado, lo que echaría abajo la versión de que es un simple "particular" sin nexos políticos.

Papá de Mafer con contratos morenistas de 2 mil millones

La polémica no es solo por el baile y el pastel, sino por el dinero que lo pagó. Investigaciones periodísticas revelan que el grupo empresarial de Guerrero Rojas recibió contratos de Pemex por cerca de 2 mil millones de pesos tan solo en 2019.

Es este flujo de dinero público el que permitió pagar una fiesta de 3.2 millones de dólares (57 millones de pesos).

¡La fiesta no para! 💸



Así fue el lujoso “after” de los XV años de Mafer en #Villahermosa, #Tabasco#VIDEO | pic.twitter.com/0vBzei1mV8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Papá de Mafer: Dueño de 17 empresas ligadas a Pemex

Juan Carlos Guerrero Rojas no es un improvisado en el sector. Es dueño de al menos 17 empresas que van desde el sector inmobiliario hasta gasolineras, todas girando en torno al mundo de Petróleos Mexicanos. Esta red empresarial, forjada gracias a su cercanía con figuras incondicionales del gobierno actual, es lo que hoy tiene a Tabasco dividido entre quienes ven un éxito empresarial y quienes denuncian que la "austeridad" solo es un cuento para los ciudadanos de a pie, mientras los amigos del poder celebran en grande.