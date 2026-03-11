“Ya me dio miedo": Los angustiantes mensajes de Monse a su mamá antes de que su chofer cambiara de ruta en Chiapas

Eran poco después de las dos de la tarde cuando Monse abordó una unidad de transporte en Palenque, Chiapas, con la intención de llegar a su centro de estudios. Sin embargo, apenas unos minutos después, la joven notó que el chofer no estaba siguiendo la ruta habitual.

Alrededor de las 2:05 p.m., la estudiante le envió un mensaje a su madre avisándole que el taxista había "jalado" para otra calle. A pesar de que ella le reclamó al conductor, este simplemente ignoró sus palabras, siguiendo un rumbo que nada tenía que ver con el CECyT 19.

"Ya me dio miedo": La última alerta de Monse a su mamá

La comunicación entre Monse y su madre se volvió frenética en cuestión de segundos. En los mensajes se lee la desesperación de la menor: "Má", "Mami", escribía mientras intentaba reportar que su señal de celular estaba fallando, lo que aumentaba su vulnerabilidad. El último contacto que tuvo con su familia fue una frase que hiela la sangre: "Le estoy marcando a mi papá, ya me dio miedo".

Para las 2:10 p.m., la madre intentó llamarla desesperadamente, pero el teléfono ya no dio tono; la comunicación se había cortado por completo.

Afortunadamente Monse apareció en Periférico Norte, Chiapas

Tras horas de angustia y una movilización en redes sociales por parte de familiares y amigos, la historia de terror tuvo un desenlace afortunado. Monse fue localizada con vida en la zona del Periférico Norte de la ciudad. Aunque estaba bajo una fuerte crisis nerviosa, la joven pudo reencontrarse con sus padres.

El alivio llegó a la comunidad de Palenque, que durante la tarde temió que la estudiante se sumara a las frías estadísticas de desapariciones en el estado.

Momentos de terror para una menor en Palenque, Chiapas. 🚨



Monserrat, de 16 años, tomó un taxi rumbo al CECYT 19, pero el chofer cambió la ruta. La joven alcanzó a alertar a su mamá por mensajes diciendo que tenía miedo.



Horas después fue localizada con vida; denunció que una… pic.twitter.com/VvGE4WV4Od — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Chofer y acompañante amagan a Monse

Al declarar sobre lo sucedido, Monserrat reveló un detalle que no se conocía: no iba sola con el chofer. Según su testimonio, una mujer que también viajaba en el taxi la amagó con un arma blanca para someterla mientras el conductor seguía su ruta fuera de la ley. Tras mantenerla privada de su libertad por un tiempo, los agresores decidieron abandonarla en la vía pública.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un intento de secuestro o un asalto, pero la investigación sigue abierta para dar con los responsables.

Monse está a salvo, pero la alerta sigue viva

Aunque Monse ya está en casa y con su familia, el caso ha dejado una marca de miedo entre los estudiantes de Palenque. El hecho de que una menor sea atacada a plena luz del día y usando transporte ha generado indignación.

Por ahora, no hay personas detenidas por este episodio de terror, pero la valiente reacción de Monse al enviar su ubicación y mensajes fue clave para que su familia supiera desde el primer minuto que algo andaba mal.