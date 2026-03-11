Contratista de Pemex justifica derroche en la fiesta de XV años de Mafer por “celebrar la vida”

A través de un comunicado emitido por un despacho de comunicación especializado en gestión de crisis, el proveedor de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Guerrero Rojas, presentó una serie de precisiones respecto a la reciente celebración de los 15 años de su hija.

El documento, que se fundamenta en el marco legal del derecho de réplica en México, busca contrarrestar las versiones difundidas en plataformas digitales y medios de comunicación que el empresario califica como visiones distorsionadas y exageradas del evento privado.

Contratista de Pemex busca aclarar el contexto personal detrás de la fiesta de 15 años de su hija

La misiva explica que la magnitud del festejo tiene un trasfondo personal profundo vinculado a la salud del contratista. Se detalla que hace aproximadamente 3 años, Guerrero Rojas enfrentó una crisis médica de extrema gravedad.

Tras lograr su recuperación, el empresario determinó que la fiesta de su hija representaría un "homenaje a la existencia y la posibilidad de convivir con su núcleo familiar" tras haber superado dicho trance. Esta motivación personal, según el despacho, es el contexto necesario para entender la naturaleza del evento.

La "Confesión" del 50%: ¿Filantropía o evasión de prioridades económicas?

En cuanto a su perfil público, el documento resalta una faceta filantrópica en el estado de Tabasco, asegurando que el 50 por ciento de sus ganancias personales se destinan a proyectos de apoyo social.

Entre estas labores, se menciona que durante 14 años consecutivos ha realizado entregas de juguetes en fechas festivas, repartiendo cerca de 7000 artículos para infantes en condiciones de vulnerabilidad y en instituciones hospitalarias como el Hospital del Niño en Villahermosa.

Vida de Lujos sobre Deudas Pendientes: El contraste de las facturas de 2023

El comunicado hace especial énfasis en desmentir cualquier tipo de protección o "padrinazgo" dentro de la estructura política o administrativa. Se rechaza tajantemente que exista una sociedad o nexo con el senador Adán Augusto López o con cualquier otro líder político de la región tabasqueña.

El empresario subraya que tanto su persona como sus firmas comerciales han sido sometidas a múltiples procesos de fiscalización por parte del SAT, la Secretaría de Hacienda y los órganos internos de control de la petrolera estatal, sin que se hayan detectado fallos o anomalías en su gestión.

Finalmente, el equipo de manejo de crisis abordó el tema financiero de la celebración. Calificaron los montos multimillonarios que circulan en la opinión pública como datos falsos y carentes de fundamento, señalando que dichas cifras se basan meramente en conjeturas.

El documento concluye informando que actualmente sus empresas mantienen un diálogo administrativo con la institución estatal para gestionar pagos pendientes de los periodos 2023 y 2024, calificando este proceso como un trámite ordinario entre cualquier proveedor y la entidad pública.

