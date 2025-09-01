Terror en Coyoacán: hallan a hombre maniatado y sin vida en plena calle

La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Barrio San Lucas, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX), realizaron un macabro hallazgo al localizar el cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública. La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, se encontraba maniatado de pies y manos.

Además de estar maniatada, presentaba visibles signos de violencia, lo que generó una fuerte movilización policial y de servicios de emergencia en la zona.

Encuentran a hombre sin vida en Coyoacán

La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la vía pública. El hallazgo ocurrió frente al número 37 de la calle Pensilvania, casi esquina con Canadá.

De acuerdo con el reporte policial, la persona de aproximadamente 35 años de edad se encontraba maniatada de pies y manos y presentaba signos de violencia.

Vecinos que lo descubrieron dieron aviso al número de emergencias, por lo que al lugar acudieron elementos de la patrulla MX-913-D2 y una unidad médica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

El personal de salud valoró al hombre y confirmó la ausencia de signos vitales, por lo que policías acordonaron el área y cubrir el cuerpo con una sábana. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre la identidad de la víctima ni de posibles responsables.

La Coordinación Territorial correspondiente tomó conocimiento de los hechos y dio parte a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Más tarde, servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron el procesamiento de la escena, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Balean a quemarropa a dos jóvenes en Tlalpan

La violencia cobró dos vidas más en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dos hombres, también de alrededor de 25 años, fueron brutalmente asesinados mientras se encontraban dentro de un automóvil oscuro.

Las primeras versiones indican que los agresores aprovecharon el momento en que las víctimas estacionaron su vehículo para aproximarse y dispararles a quemarropa.

Las heridas provocadas por los impactos fueron fatales, arrebatándoles la vida casi de inmediato, a pesar de que los paramédicos llegaron al lugar para intentar brindarles atención médica.