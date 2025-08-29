Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Balean a quemarropa a dos jóvenes en Tlalpan; estacionaban un vehículo: Mientras dormía

Una noche violenta es lo que vivió la CDMX Mientras dormía, pues dos jóvenes perdieron la vida en hechos brutales; también, una fuga de agua de meses.

Mientras dormía: Los jóvenes asesinados tenían alrededor de 25 años.
Dos jóvenes fueron acribillados en Tlapan.|FÍA
Notas
Seguridad
Escrito por: Ollinka Méndez

Con información de: Oscar Mendoza Álvarez

Compartir nota

La CDMX experimentó una noche de jueves marcada por una serie de sucesos; desde la violencia armada hasta la deficiente infraestructura urbana. Dos eventos distintos capturaron la atención, dejando un saldo de vidas perdidas y riesgos para la ciudadanía. Todo mientras dormía.

Asesinan a dos jóvenes a quemarropa en Tlalpa

La violencia cobró dos vidas más en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dos hombres, también de alrededor de 25 años, fueron brutalmente asesinados mientras se encontraban dentro de un automóvil oscuro.

Las primeras versiones indican que los agresores aprovecharon el momento en que las víctimas estacionaron su vehículo para aproximarse y dispararles a quemarropa. Las heridas provocadas por los impactos fueron fatales, arrebatándoles la vida casi de inmediato, a pesar de que los paramédicos llegaron al lugar para intentar brindarles atención médica.

Camioneta cae en socavón donde hace meses hay fuga de agua en Coyoacán

En la colonia Ajusco, perteneciente a la alcaldía Coyoacán, los residentes han estado lidiando por meses con una fuga de agua persistente. Esta situación ha generado un deterioro significativo en las calles, creando hoyos y grandes hundimientos que representan un peligro constante para quienes circulan por el área.

La noche del jueves, esta problemática alcanzó un punto crítico cuando una camioneta de carga cayó en uno de los socavones, ubicados en la intersección de Reyes Toltecas y Rey Moctezuma. El vehículo quedó atrapado en el hundimiento, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y, con la ayuda de una grúa, lograron sacar la camioneta sin que se reportaran heridos entre los ocupantes.

Mientras DormíaCDMXViolencia en México

Notas