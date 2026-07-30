Iba por la banqueta: Mujer muere atropellada en la Venustiano Carranza; el conductor manejaba bajo influjos de sustancias ilícitas

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil en el cruce de las calles General Gonzálo Novoa y General Serrano, en la colonia Damián Carmona, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX); la víctima caminaba sobre la banqueta cuando fue alcanzada por la unidad.

El hombre, de aproximadamente 25 años, conducía el vehículo presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. Al dar una vuelta, perdió el control del automóvil y embistió a la mujer, proyectándola contra un árbol.

La víctima murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento se desconoce su identidad y tampoco se sabe si familiares ya fueron notificados del trágico accidente en la Venustiano Carranza.

¿Qué pasó con el conductor del vehículo que atropelló a la mujer ?

El automovilista fue detenido en el lugar de los hechos por elementos de la policía capitalina que acudieron al sitio.

La zona permaneció acordonada mientras personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cuerpo y recabó los indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades legales.