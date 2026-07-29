Fatal accidente CDMX: Atropellan a hombre de la tercera edad al intentar cruzar la calle en Benito Juárez; el conductor fue detenido

Un hombre de aproximadamente 75 años de edad, fue atropellado al intentar cruzar las calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando fue embestido por una camioneta blanca; la víctima quedó tendida en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Eje 5 Sur Eugenia y Gabriel Mancera en la colonia Del Valle.

El hombre de la tercera edad sufrió una grave herida en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano a la zona. Fue atendido por elementos de Protección Civil.

Por otro lado, el conductor de la camioneta blanca fue detenido y trasladado al Ministerio Público para que se determine su situación legal.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

