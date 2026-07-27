Buscan crear la “Ley Alberto” tras muerte de profesor del IEMS señalado por acoso

En la Ciudad de México hubo una marcha para recordar al profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se quitó la vida la semana pasada, luego de enfrentar una denuncia por presunto abuso,

Estudiantes, docentes, padres de familia y exalumnos se congregaron afuera del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para exigir que se esclarezca la denuncia de presunto acoso sexual presentada en su contra, al considerar que el caso debe investigarse a fondo.

¿Qué se sabe del caso del profesor del IEMS?

Los manifestantes señalaron que la movilización fue pacífica y que su objetivo era pedir justicia y mayor claridad sobre el proceso que enfrentó el profesor. Algunos exalumnos consideraron que Jasso no recibió el respaldo suficiente por parte de la institución ni del sindicato durante la investigación.

De acuerdo con los asistentes, el pasado 14 de julio una estudiante presentó una denuncia ante las autoridades del plantel y ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como parte del homenaje, colocaron pancartas, flores y veladoras para recordar al docente.

Amigos del profesor también solicitaron que se informe qué protocolos institucionales se aplicaron tras la denuncia y qué mecanismos de apoyo existen para proteger tanto a denunciantes como a docentes durante este tipo de procedimientos.

Profesor del IEMS deja video antes de morir

El 21 de julio, Alberto Israel Jasso fue localizado sin vida en su domicilio. Alrededor de 200 personas, entre alumnos, docentes y amigos, participaron en una marcha que concluyó con un mitin en las instalaciones del IEMS.

Durante la protesta, alumnos describieron al profesor como una persona atenta, amable y comprometida con sus estudiantes, y expresaron que esperan que este caso sirva para revisar los procesos institucionales.

A raíz de esta situación, colectivos presentaron una iniciativa para crear la denominada “Ley Alberto”, que busca garantizar investigaciones exhaustivas en casos de denuncias por acoso, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar, mediante las indagatorias correspondientes, la veracidad o falsedad de las acusaciones.

