VIDEO| Terminó debajo de la unidad: Mujer es atropellada por camión de transporte público en la México-Tacuba; logra sobrevivir

Una mujer fue atropellada por un camión de transporte público en la Av. México-Tacuba, casi en la esquina Poncín, en la colonia Tacuba, cerca del perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX; la víctima quedó debajo de la unidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la mujer solo recibió algunas lesiones en su brazo izquierdo. Al lugar llegaron paramédicos y policías capitalinos para auxiliar a la señora; la trasladaron a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

Por otro lado, el conductor del camión fue detenido y presentado ante la coordinación territorial para que responda por los hechos ocurridos en la México-Tacuba. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el presunto culpable.