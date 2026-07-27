¿Dónde está? Luis Ernesto Contreras desapareció en la colonia Obrera de CDMX: salió de casa sin celular

La noche del 30 de marzo de 2026 fue la última vez que vieron a Luis Ernesto Contreras; ese día, salió de su domicilio en la colonia Obrera de la Ciudad de México (CDMX) y su familia no volvió a saber de él.

La pareja de Ernesto le dijo a los familiares que ese día se puso una sudadera y salió de la casa, sin celular ni cartera. Al no tener noticias, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

“Desde el segundo día nos dedicamos a ir a los hospitales, como el no lleva identificación nos dijeron que lo buscáramos como persona no identificada algo así, pero con el boletín de búsqueda que nos levantaron ahí”, explicó Laura Galicia, madre del joven desaparecido.