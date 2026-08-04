tva (1).png

Terror en el Metrobús CDMX: Perro boxer ataca a una joven dentro de la estación; le lastimó una mano y una pierna

El ataque del perro ocurrió mientras la joven y su madre se encontraban al interior de la estación Volcán de Fuego en el Metrobús; tuvo heridas en manos y piernas.

Por: Isidro Corro, Fernanda Benítez

Una joven de 20 años resultó lesionada tras ser atacada por un perro de raza bóxer al interior de la estación Volcán de Fuego del Metrobús CDMX; la víctima sufrió heridas graves en una mano y una pierna, por lo que fue trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron cuando la joven y madre se encontraban al interior de la estación, cuando el perro de color blanco con manchas negras, comenzó a atacar a la mujer. Después de unos segundos, una policía logró quitarle de encima al animal.

Elementos de la policía capitalina intentaron capturar al perro boxer; sin embargo, logró escapar del lugar. Al parecer sería un animal de la calle.

Tenemos que llevarla a sacar unas placas en las manos (...) Trae mordidas y arañazos en la pierna”, explicó Rocío Murillo, madre de la joven atacada por el perro.

Tags relacionados
CDMX Accidentes en México Transporte en México

Videos