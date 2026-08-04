Terror en el Metrobús CDMX: Perro boxer ataca a una joven dentro de la estación; le lastimó una mano y una pierna

Una joven de 20 años resultó lesionada tras ser atacada por un perro de raza bóxer al interior de la estación Volcán de Fuego del Metrobús CDMX; la víctima sufrió heridas graves en una mano y una pierna, por lo que fue trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron cuando la joven y madre se encontraban al interior de la estación, cuando el perro de color blanco con manchas negras, comenzó a atacar a la mujer. Después de unos segundos, una policía logró quitarle de encima al animal.

Elementos de la policía capitalina intentaron capturar al perro boxer; sin embargo, logró escapar del lugar. Al parecer sería un animal de la calle.

“Tenemos que llevarla a sacar unas placas en las manos (...) Trae mordidas y arañazos en la pierna”, explicó Rocío Murillo, madre de la joven atacada por el perro.