Hallan a madre y a sus dos hijas en límites de Puebla y Tlaxcala; estaban reportadas como desaparecidas

Durante el pasado fin de semana, se localizaron los cuerpos de 3 mujeres entre los límites de los estados de Puebla y Tlaxcala. Primeras investigaciones apuntan a que se trataría de una madre y sus dos hijas de 20 y 9 años, reportadas como desaparecidas desde el 4 de marzo en el municipio poblano de Cuyoaco.

Según informes preliminares, los cadáveres se encontraron en el sitio conocido como “La Caldera”, un camino de terracería que conecta con las regiones de Ixtacamaxtitlán, Puebla y Atltzayanca, Tlaxcala.

¿Quiénes son las víctimas reportadas como desaparecidas en Cuyoaco, Puebla?

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Félix de 42 años, y sus hijas Johana N., de 20, y Yeraldin de nueve años. Las tres fueron privadas de libertad el 4 de marzo en su casa en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Cuyoaco, Puebla.

Según primeras versiones, un grupo armado irrumpió en la casa a primera hora de la mañana y se llevó por la fuerza a las tres mujeres, así como a un niño de tan solo un año, quien horas después fue encontrado con vida.

Durante 18 días nada se supo del paradero de la familia, hasta que este domingo 22 de marzo, se reportó el hallazgo de 3 cuerpos que coincidieron con las características especificadas en las fichas de búsqueda.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Félix Bentura Martínez, vista por última vez en el Municipio de Cuyoaco, Puebla.

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Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Jhoana María Cuellar Bentura, vista por última vez en el Municipio de Cuyoaco, Puebla.

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Localizan sin vida a 3 mujeres entre Tlaxcala y Puebla

Después de más de dos semanas de intensa búsqueda, las autoridades de Puebla y Tlaxcala, en coordinación con elementos federales, lograron ubicar tres personas en un avanzado estado de descomposición en la zona de La Caldera.

Investigaciones preliminares sostienen que se trata de la mujer desaparecida y sus hijas, aunque la identidad oficial todavía está en proceso de ser confirmada por el Servicio Médico Forense. En tanto que ya se abrió una carpeta de investigación con el número: fgep/cdi/feiddfpdcp/desaparecidos-1/000272/2026.

Fuentes oficiales señalaron que los cuerpos presentaron coincidencias con el tiempo transcurrido de su desaparición, por lo que serán los análisis los que determinarán tanto la identidad como las causas de muerte.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Yeraldin Cuellar Bentura, vista por última vez en el Municipio de Cuyoaco, Puebla.

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Más de 50 feminicidios en lo que va del 2026 en México

Negar a estas alturas la violencia de género que se vive en el país sería querer tapar el sol con un dedo. Pese a esto, la respuesta de las autoridades para frenar este delito ha sido ineficiente.

Según el Censo de Procuración de Justicia 2025, se registraron 4 mil 523 expedientes por feminicidio; sin embargo, sólo 946 llegaron ante un juez y 679 resultaron en una acusación formal, que representa alrededor del 15% de la judicialización.

Especialistas como Sonia Frías Martínez, del CRIM de la UNAM, advierten que esto evidencia el poco acceso a la justicia que existe en México, más cuando se trata de un delito tan grave.

A esto se suma que tan solo en enero de 2026 se reportaron 54 casos de feminicidio a nivel nacional.

