Congreso de Puebla analiza destituir al alcalde de Cuyoaco tras difundirse varios videos

Varios videos virales muestran al alcalde de Cuyoaco en presuntos actos de abuso de autoridad, lo que ha llevado al Congreso de Puebla a evaluar su destitución.

Iván Camacho alcalde de cuyoaco
En varios videos que circulan en redes se observa presuntamente al edil de Cuyoaco ejerciendo abuso de autoridad.|Captura de pantalla
Escrito por: Iveth Ortiz
El alcalde de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, se encuentra en el ojo de la polémica, luego de que el Congreso del Estado de Puebla propusiera una investigación formal en su contra, así como la revocación de mandato.

La solicitud de destitución se sustenta en varios videos difundidos en redes sociales que muestran a Iván Camacho en situaciones bastante controversiales, a pesar de que el funcionario se ha deslindado en diversas ocasiones.

VIDEOS: Presuntas amenazas y abuso de autoridades de Iván Camacho

El primer video que generó indignación se difundió el lunes 28 de julio y fue captado en un centro comercial de Angelópolis. En las imágenes, Iván Camacho aparece acompañado de su pareja y uno de sus escoltas, reclamando la garantía de un producto que presuntamente no le fue devuelta.

Durante el percance, el presidente municipal de Cuyoaco habría amenazado a los empleados con expresiones como “no saben con quién se meten” y advertencias de “levantarlos”, según las publicaciones en redes sociales.

Posteriormente, otro video volvió a poner al edil de en el ojo del huracán. En esta ocasión, se observa bloqueando un autobús de pasajeros en la autopista Puebla–Cuapiaxtla.

Según el conductor de la unidad, una camioneta se interpuso abruptamente, obligando a detener la marcha del autobús. En ese momento, el alcalde por el PRI descendió de su vehículo para confrontar al chofer, mientras su pareja desciende del vehículo.

¿Una campaña en su contra? Esto respondió Iván Camacho

Tras la difusión de los videos, la Fiscalía de Puebla abrió una investigación para determinar si existió algún delito. Hasta el momento, las autoridades no han reportado indicios de participación directa del alcalde en hechos delictivos.

Sin embargo, la polémica ha motivado que algunos diputados morenistas presenten ante el Congreso del Estado una solicitud formal para destituir al edil de su cargo, argumentando abuso de autoridad y conducta inapropiada.

En este contexto, Iván Camacho se trasladó a la Ciudad de México (CDMX) para denunciar lo que considera una campaña en su contra. El alcalde priista sostiene que se tratarían de bot para difamar su cargo político.

“Hay participación de grupos de Morena que están en este caso participando en este grupo político” declaró durante una conferencia de presa.

A pesar de estas declaraciones, se han difundido otros videos donde presuntos escoltas del Camacho participan en confrontaciones con ciudadanos en vía pública, lo que ha reavivado la polémica y el debate sobre su permanencia en el cargo.

Mientras tanto, el Congreso local programó una sesión para analizar la solicitud de destitución y determinar si se cumplen los requisitos legales para remover al presidente municipal.

